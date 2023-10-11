طيران الإمارات تقدم هدايا مجانية لمسافري الرحلات الطويلة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم طيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، المسافرين على الرحلات الطويلة، مجموعات مستلزمات الراحة المجانية على الطائرة، التي صُممت بالشراكة مع منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية United for Wildlife»، وذلك لتسليط الضوء على ثمانية من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض على كوكبنا.

وذكرت الناقلة في بيان أن الحفاظ على الحياة البرية والموائل ركيزة أساسية، في إطار عمل طيران الإمارات للاستدامة البيئية.

وتسلط مجموعة مستلزمات الراحة الجديدة الضوء على شراكة طيران الإمارات الطويلة مع منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية»، والتزامها برفع مستوى الوعي حول الأنواع المهددة بالانقراض، ومنع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية ومنتجاتها، وتعد الحيوانات الموجودة على الحقائب والإشارات المرجعية من أكثر الأنواع، التي يتم الإتجار غير المشروع بها في العالم، وهي: السلحفاة منقار الصقر، والفيل الأفريقي، والمكاو، والغوريلا الجبلية، وسمك القرش، والأسد، والبنغولين، ووحيد القرن.

وشاركت منظمة «متحدون من أجل الحياة البرية» بعض الإحصاءات المؤثرة، التي تسلط الضوء على حجم المشكلة، مثل أن 100 فيل يتم صيدها بشكل غير مشروع يومياً على مستوى العالم، ما يعني أن الأفيال، بمعدلات الصيد الجائر الحالية يمكن أن تنقرض بحلول عام 2025، كما لم يتبق الآن سوى 30 ألف وحيد قرن في البرية مقارنة بـ500 ألف في بداية القرن العشرين، وفي ذات الوقت، فإن حيوان البنجولين هو أكثر الثدييات التي يتم الاتجار غير المشروع بها في العالم.

وقال ديفيد فين، الرئيس المشارك لمنظمة متحدون من أجل الحياة البرية: «الاتجار غير المشروع في الحياة البرية جريمة دولية منظمة تدفع العديد من الأنواع المهددة في جميع أنحاء العالم نحو الانقراض بمعدل ينذر بالخطر. وتلعب شركات الطيران وغيرها من شركات النقل دوراً كبيراً في تعطيل سلاسل التوريد الخاصة بالمهربين. وقد أثبتت طيران الإمارات باستمرار قيادتها والتزامها في التصدي لهذا التهديد العالمي. ويسعدنا أن نرى مجموعات مستلزمات الراحة الجديدة من طيران الإمارات على متن الطائرة الآن، ونأمل أن يجدها المسافرون مفيدة وملهمة».

وتشارك طيران الإمارات بفعالية في جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية واستغلالها، وهي عضو في فريق عمل متحدون من أجل نقل الحياة البرية. ولا تتسامح طيران الإمارات مطلقاً مع التجارة غير المشروعة بالحياة البرية ومنتجاتها، وقد فرضت ذراع الشحن التابعة لها، الإمارات للشحن الجوي، حظراً كاملاً على جوائز صيد الأفيال ووحيد القرن والأسود والنمور. وفي يونيو (حزيران) 2023، عززت طيران الإمارات التزامها بالممارسات المسؤولة بيئياً من خلال تحقيق المرحلة الأولى من التقييم البيئي للاتحاد الدولي للنقل الجوي IEnvA واعتماد نموذج التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.

وتتميز حقائب أدوات مستلزمات الراحة الجديدة من طيران الإمارات بأنها قابلة لإعادة الاستخدام ومصنوعة من ورق كرافت قابل للغسل مع رسومات فنية مخصصة للحيوانات مطبوعة بحبر غير سام. وتتضمن المحتويات مجموعة مختارة من مستلزمات السفر المصنوعة من مواد تقلل من استخدام البلاستيك، مثل فرشاة الأسنان المصنوعة من مزيج من قش القمح والبلاستيك، والجوارب وظلال العيون المصنوعة من بلاستيك معاد تدويره (rPET بولي إيثيلين تيريفثاليت معاد تدويره). وتعيد طيران الإمارات أيضاً سدادات الأذن تدريجياً إلى حقائب مستلزمات الراحة نظراً للطلب الكبير عليها من العملاء.

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