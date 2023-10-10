«سكاي واردز طيران الإمارات» الأول إقليمياً والخامس عالمياً بـ30 مليون مشترك

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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حل برنامج الولاء من طيران الإمارات وفلاي دبي «سكاي واردز طيران الإمارات» في المركز الخامس عالمياً والأول على مستوى المنطقة من ناحية الأعضاء الذين وصل عددهم إلى نحو 30 مليون عضو بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وبحسب التقرير استحوذت شركات الطيران الأمريكية على المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في أكثر برامج الولاء شعبية عالمياً، معتمدة على أسواقها المحلية، فحل برنامج United MileagePlus التابع لشركة طيران يونايتد في المركز الأول عالمياً بـ110 ملايين مشترك، ثم جاء برنامج Delta SkyMiles التابع لشركة دلتا في المركز الثاني عالمياً، بأكثر من 109 ملايين عضو، ثم برنامج AAdvantage التابع لشركة أمريكان إيرلاينز بنحو 100 مليون عضو، ثم برنامج Miles & More وهو أكبر برنامج ولاء في أوروبا، بأكثر من 36.6 مليون مشترك وهو يتبع مجموعة من شركات الطيران ومن ضمنها لوفتهانزا والسويسرية والخطوط الجوية البولندية والخطوط الجوية النمساوية و«يورو وينجز» وطيران بروكسيل، في حين وصل برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» إلى 30 مليون مشترك.

وذكر التقرير أن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لديه قاعدة دولية قوية فنحو 90 % من أعضائه من خارج الإمارات وينتمي أعضاء البرنامج إلى أكثر من 180 دولة، وتتصدر المملكة المتحدة أهم أسواق «سكاي واردز طيران الإمارات» بنحو 3.7 ملايين مشترك والولايات المتحدة 3 ملايين مشترك، و2.2 مليون في الإمارات، و2.1 مليون في أستراليا، و2.1 مليون عضو في الهند.

وكشف التقرير أنه عند استثناء الأسواق المحلية فإن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» يتفوق بفارق كبير على المنافسين العالميين الذين يعتمدون بالدرجة الأولى على أسواقهم المحلية الكبيرة جداً من ناحية عدد السكان مقارنة بالإمارات.

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