26 ملياراً إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات في 7 أشهر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 24 % إلى 26 مليار درهم بين يناير ويوليو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية 16 مليون نزيل أول 7 أشهر بارتفاع 15 % وبمجمل 56 مليون ليلة فندقية.

وبلغ مجمل عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة نهاية يوليو الماضي، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الإمارات يواصل نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باحتسابه مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته وبما يرسخ الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً.

وأضاف أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز تنافسية الإمارات في خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل».

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