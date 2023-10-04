نادي اليخوت الملكي يستقبل رحلات «سكاي ووكر» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلن نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، والذي تمتلكه وتديره شركة «الحمرا»، عن عقد شراكة مع شركة سكاي ووكر لليخوت في دبي لتوفير التجربة الأولى من نوعها من رحلات اليخوت في رأس الخيمة اعتباراً من منتصف أكتوبر.

وستسهم سكاي ووكر لليخوت في تعزيز التجربة البحرية والسياحية في رأس الخيمة بواسطة اثنين من يخوتها، أحدهما مخصص للمجموعات الكبيرة وحجوزات الشركات بينما يناسب الآخر المناسبات الصغيرة لأعداد أقل. ويستعد الفريق المتمرس لدى سكاي ووكر لتلبية مختلف الرغبات والخيارات الإضافية للراغبين بالاستمتاع بمزيد من التشويق في رحلاتهم، فضلاً عن إمكانية توفير المساعدة ومعدات الغوص والأدوات المطاطية القابلة للنفخ.

في هذا السياق قال سايمون ويكهام، المدير التنفيذي لدى سكاي ووكر لليخوت: «إننا متحمسون للغاية لتوسعة نطاق خدماتنا ووصولها إلى إمارة رأس الخيمة، فهي وجهة تحظى بجاذبية متزايدة للسياح والمقيمين على السواء بفضل خططها التنموية المتميزة. كما أنها وجهة مثالية لليخوت بفضل مياهها الصافية ومناطق الرسوّ المظللة وطبيعتها الخلابة».

وأضاف: «صممت تجارب اليخوت لدينا بحيث تمنح الضيوف المزيج المثالي من الراحة والاسترخاء والمغامرة والحماس ـ وسواء كانوا يتطلعون إلى رحلة هادئة أم مغامرة بحرية مفعمة بالتشويق، فإن لدينا كل ما يبحثون عنه. تمتاز قواربنا بكونها حديثة وفسيحة ذات أحجام متنوعة لتناسب مختلف المجموعات الكبيرة والصغيرة، كما أن طاقمنا متمرّس في مجال الضيافة وتزويد الضيوف بتجربة راقية لا تنسى، إلى جانب الطعام اللذيذ والخيارات المتنوعة من الرياضات المائية للضيوف الراغبين بمزيد من المتعة».

ومن جانبه قال كريستوفر هيويت، نائب الرئيس لقطاع الضيافة لدى الحمرا: «تسرنا الشراكة مع سكاي ووكر لليخوت في ظل التوسع المستمر والنمو السريع الذي تشهده قرية الحمرا ورأس الخيمة، لنقدم للمقيمين والضيوف والسياح خدمة رحلات اليخوت الفاخرة التي تنطلق من نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة. وبفضل الشراكات المتنوعة التي عقدتها «الحمرا» مع نخبة من مزودي الخدمات المرموقين، فإن بوسعنا التركيز على زيادة الخدمات والأنشطة المتاحة في نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة وتعزيز جودتها بشكل يدعم مكانة الحمرا كوجهة سياحية فريدة. وأتطلع إلى الإقبال الإيجابي على رحلات سكاي ووكر لليخوت في رأس الخيمة».

من الجدير بالذكر أن يخوت سكاي ووكر ستنطلق من نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة – المرسى الترفيهي الأبرز في الإمارة، والذي يضم أكثر من 200 مرسى ويتمتع باتصال مباشر بالبحر المفتوح، كما يؤمّن أماكن الرسوّ المظللة والآمنة ومنطقة خاصة للتوقف ومناطق لرسوّ اليخوت الكبيرة والعديد من المزايا الرائعة للأعضاء مثل الخصومات في المطاعم والمقاهي، والدخول المجاني إلى الشاطئ في كلوب هاوس، واستخدام ألواح التزلج على الماء وقوارب الكاياك خلال اليوم، والخصومات على الرياضات المائية وعدد من الخدمات والمرافق المتنوعة في أنحاء رأس الخيمة.

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