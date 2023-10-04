مطار دبي الأكثر إشغالاً عالمياً في 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف تقرير لشركة «فوروارد كيز» لتحليلات السفر، أن مطار دبي هو الأكثر إشغالاً في العالم، محافظاً على صدارته وريادته العالمية. ووفقاً لتقرير للشركة نشره موقع «شينجن فيزا إنفو»، فإن مطار دبي حافظ على صدارته العالمية للمطارات الأكثر إشغالاً، ضمن القائمة التي تضم 20 مطاراً، من بينها 11 مطاراً في أوروبا فقط.

وبحسب التقرير، فإن مطار دبي استفاد أيضاً من انتعاش السفر من مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية والهند؛ إضافة إلى ذلك، تبدو التوقعات الخاصة بسعة المقاعد الخارجية واعدة، حيث من المتوقع أن يساهم التعافي التدريجي للسفر لمسافات طويلة من الصين في تعزيز أداء مطار دبي الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 41.6 مليون زائر في النصف الأول 2023، ما يعني تجاوز المطار للأرقام التي حققها قبل جائحة كورونا. وقالت مارينا جوليانو، نائب الرئيس للعلامات التجارية وتجار التجزئة والإعلام في «فوروارد كيز»: مع التطور المستمر لتفضيلات السفر، يعد الوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات تتكيف مع الظروف.

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