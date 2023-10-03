أحمد بن سعيد: قطاع الطيران مساهم رئيس في نجاح دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن قطاع الطيران يعد مساهماً رئيسياً في نجاح دبي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس» بمناسبة إبرام طيران الإمارات اتفاقية مع شركة «شل أفييشن» لتزويدها بأكثر من 300 ألف غالون من وقود الطيران المستدام لاستخدامها في مقر الناقلة بدبي: «إن التعاون بين طيران الإمارات وشركة شل أفييشن لتوفير إمدادات الوقود المستدام في مطار دبي الدولي، للمرة الأولى يُعدّ إنجازاً بارزاً لدبي.. الطيران مساهم رئيسي بنمو دبي ونجاحها، ويشكل إعلان اليوم بداية لتوسيع نطاق إمدادات الوقود المستدام في مركزنا».

من جانب آخر، تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم المخصص لصناعة المطارات في العالم، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

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