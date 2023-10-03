68.6 % حصة طيران الإمارات من السعة المقعدية لـA380 عالمياً في أغسطس

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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استحوذت طيران الإمارات على نحو 68.6 % من إجمالي السعة المتوفرة لطائرة A380 خلال شهر أغسطس الماضي، بما يشكل نحو 2.4 مليون مقعد عبر ما يقرب من نحو 4649 رحلة، بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي.

وكشف التقرير عن أن طيران الإمارات التي تمتلك 119 طائرة من طراز إيرباص A380، جعلت مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً برحلات الطائرات من طراز A380، حيث بلغ إجمالي مقاعد المغادرة من مطار دبي خلال شهر أغسطس نحو 1.16 مليون مقعد على طائرة A380.

ووفقًا لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فقد هبطت الطائرة العملاقة في 81 مطاراً حول العالم، وكانت أكثر الطرق ازدحاماً من حيث السعة المقعدية هي خط مطار دبي - لندن هيثرو، واستحوذ مطار دبي على 8 من أصل أكبر 10 مسارات جوية ازدحاماً بطائرة A380 على الصعيد العالمي.

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