750 مليون مسافر عبر مطار دبي في 10 سنوات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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قدّرت مصادر في مطار دبي الدولي، الذي يحتفي اليوم بمرور 63 عاماً على افتتاحه، أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبره خلال السنوات العشر الماضية إلى 750 مليون مسافر (بحلول نهاية العام الحالي)، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال العام الحالي 85 مليون مسافر، ليرسخ المطار بذلك مكانته في صدارة أكثر المطارات الدولية نشاطاً.

ووسع مطار دبي الدولي نطاق الوجهات التي يخدمها لتصل إلى 257 وجهة عالمية عبر 91 شركة خطوط جوية تعمل من مطار دبي، فيما بلغ عدد الرحلات عبر المطار خلال النصف الأول 201800 حركة.

ويواصل مطار دبي خططه التوسعية لمواكبة نمو حركة الرحلات وأعداد المسافرين، حيث تم رصد ما بين 6 إلى 10 مليارات درهم لخطط التطوير والتوسعة وفق أرقى المعايير.

ونجح مطار دبي الدولي في إعادة رسم خريطة الطيران العالمية وتوجيه بوصلة الطيران الدولية نحو دبي عبر سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي حلّقت بالمطار إلى قمة المؤشرات العالمية، وتحوّل من مهبط صغير يعمل كمحطة للتزود بالوقود لعدد من الشركات، إلى عملاق عالمي وبوابة للعديد من أكبر الناقلات والخطوط الجوية العالمية والوطنية، أسهمت في نقل محور السفر العالمي إلى دبي عبر خدمة أكثر من 257 وجهة حول العالم.

واحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته للمطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي منذ العام 2014.

ومنذ هبوط أول رحلة يوم 30 أغسطس عام 1960 وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 1.25 مليار مسافر.

وحرص المطار على امتداد تاريخه، على تعزيز طاقاته الاستيعابية بطريقة عصرية ووفقاً لأعلى المعايير ويعمل حالياً على إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في المطار ومواكبة نمو الطلب في أعداد المسافرين.

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