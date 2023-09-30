مطار دبي الدولي.. 63 عاماً من الإنجازات

المصدر: إعداد: لؤي عبدالله- غرافيك : محمد أبو عبيدة - حسام الحوراني

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نجح مطار دبي الدولي خلال 63 عاماً في التحول من مهبط صغير يعمل بشكل أساسي كمحطة للتزود بالوقود لقلة من شركات الطيران ليصبح بوابة دولية لأكثر من 90 شركة خطوط جوية تخدم أكثر من 257 وجهة في 104 دول حول العالم وعلى رأس المحاور العالمية للمسافرين الدوليين.

ومنذ هبوط أول طائرة في مطار دبي في 30 سبتمبر 1960، أقلعت «رحلة اللامستحيل» التي بدأت من مبنى صغير بطاقة استيعابية 200 مسافر ومدرج من الرمال ليصبح مطار دبي «قبلة العالم ووجهته»، كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويواصل المطار رحلة الصعود والارتقاء، على المطارات العالمية مع نجاحه في تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، مواصلاً الحفاظ على مكانته الدولية على رأس المطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.

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