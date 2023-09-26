فلاي دبي تحصل على تصنيف أربع نجوم لشركات الطيران الرئيسية من أبيكس

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي عن حصولها على تصنيف أربع نجوم المرموق لشركات الطيران الرئيسية للمرة الأولى من قبل رابطة تجربة مسافري الطيران" أبيكس".

ووفقا لملاحظات المسافرين وتعليقاتهم، فإن هذا التصنيف يبرز بوضوح نموذج الأعمال القوي الذي تنهجه فلاي دبي في جعل السفر متاحاً للأسواق الجديدة غير المخدومة، الأمر الذي مكنها من النمو المستمر.

وقال دانييل كريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في فلاي دبي والذي مثل الناقلة في حفل توزيع جوائز أبيكس الذي أقيم في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا: "يعد هذا التكريم إنجازًا كبيرًا لفلاي دبي ويعكس مرونتنا وتفانينا في تقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب. منذ أن بدأنا عملياتنا في عام 2009، حرصنا على تعزيز تجربة العملاء وتنمية أسطولنا وشبكتنا مما مكننا من تجاوز الحدود التقليدية لفئات شركات الطيران."

وأضاف "سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية، يمكن للمسافرين الاستمتاع براحة استثنائية على متن أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس إلى جانب ساعات من الترفيه عالي الدقة. ومع استمرارنا في تقديم خيارات مريحة وموثوقة للسفر لعملائنا، فإن هذا التصنيف الجديد من أبيكس يعزز مسار النمو الذي نواصله في الوقت الذي ندعم فيه مكانة دبي كمحور للطيران".

تعتمد جوائز "أبيكس" على تعليقات وأفكار محايدة من طرف ثالث للمسافرين يتم جمعها عادة من خلال شراكة أبيكس مع تربليت من كونكور وهو تطبيق تنظيم السفر الأعلى تقييمًا في العالم.

على مدى السنوات الـ 14 الماضية، تميزت رحلة الناقلة بالعديد من الانجازات بما في ذلك توفير نظام الترفيه الجوي في عام 2010 وإدخال درجة الأعمال في عام 2013. وفي عام 2017، أصبحت فلاي دبي أول شركة طيران توفر مقاعد مسطحة على درجة الأعمال على متن طائرات بوينغ 737، قبل أن تطرح مقاعدها الجديدة القابلة للانحناء في درجة الأعمال في عام 2021.

وقال الدكتور جو ليدر، الرئيس التنفيذي لشركة "أبيكس": "لقد حصلت فلاي دبي بشكل مثير للإعجاب على تصنيف أبيكس أربع نجوم لعام 2024. ويبرز هذا التميز، الذي من خلال تقييم آراء مليون مسافر من نحو 600 شركة طيران، الضوء على تفاني فلاي دبي في التحسين المستمر لرحلة المسافرين. وكما علمت، فإن مقاعد فلاي دبي هي الأولى في العالم والتي تتحول إلى مقاعد مسطحة على متن طائرة بوينغ 737 ماكس وهو أمر مثير للاعجاب. لقد اقترنت الابتكارات على هذا المستوى بنظام الترفيه الجوي الحديث والمقصورة المصممة بعناية والتركيز الثابت على العملاء.

وبالنيابة عن أبيكس، اهنئ فلاي دبي على هذا الانجاز وخطواتها الثابتة في توفير أفضل قيمة ضمن تجربة الطيران في كل فئة من فئات الخدمة."

منذ عام 2009، تلتزم فلاي دبي بتسهيل تدفقات حركة التجارة والسياحة بحرية وفتح الأسواق غير المخدومة واليوم تضم شبكة المتنامية 120 وجهة في 53 دولة يخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 78 طائرة بوينغ 737.

ومنذ بداية عام 2023، قامت فلاي دبي بتوسيع شبكتها مع إطلاق رحلات إلى كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو-بيرجامو في إيطاليا، بالإضافة إلى كورفو في اليونان وأولبيا في سردينيا كجزء من وجهاتها الصيفية الموسمية. وأعلنت الناقلة مؤخراً عن إطلاق عملياتها إلى خمس وجهات جديدة بما في ذلك القاهرة في 28 أكتوبر، وبوزنان (وجهتها الثالثة في بولندا) في 29 أكتوبر، ومومباسا من 17 يناير 2024، ولانكاوي وبينانج في ماليزيا من 10 فبراير.

حول فلاي دبي

من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 115 وجهة يخدمها أسطول مكون من 78 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر ، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:

• شبكة موسعة: إنشاء شبكة تضم أكثر من 115 وجهة في 53 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

• فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم يكن لها سابقًا رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

• كفاءة الاسطول: تشغل أسطولًا موحدا من 78 طائرة بوينغ 737 منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و 46 بوينغ 737 ماكس 8 و 3 بوينغ 737 ماكس 9.

• تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 90 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

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