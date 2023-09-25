«فيديكس» تفوز بجائزة أفضل شركة لوجستية للعام

المصدر: (دبي - البيان)

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حصدت «فيديكس إكسبريس»، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً، جائزة «أفضل شركة لوجستية للعام» في حفل توزيع «جوائز الخدمات اللوجستية والنقل» لعام 2023.

وقد تم تكريم «فيديكس» لشبكتها الراسخة ومبادراتها المتعلقة بالاستدامة ودمجها للتكنولوجيا ضمن مجموعتها الواسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية. وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «فيديكس إكسبريس»: «يعد هذا التكريم شهادة على التزامنا بابتكار كيفية تقديم التميز لعملائنا.

نحن نستكشف باستمرار طرقاً مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا المتغيرة، ويشمل ذلك جعل عملياتنا أكثر استدامة من الناحية البيئية واستخدام التكنولوجيا لتقديم تجارب رقمية وحلول متميزة للشركات للتنافس في السوق العالمية».

في سوق الإنترنت الذي يتسم بالتنافس المتزايد، تساعد مجموعة حلول التجارة الإلكترونية من «فيديكس» تجار التجزئة عبر الإنترنت، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، على تقديم عرض خدمة متميز لعملائهم.

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