طيران الإمارات تستقطب قباطنة خبراء لقيادة أسطول «إيرباص A380»

المصدر: دبي - البيان

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دعت طيران الإمارات طياري إيرباص من ذوي الخبرة برتبة قبطان، للتقدم بطلباتهم للالتحاق بالناقلة، بموجب برنامج القباطنة المباشر Direct Entry Captains لقيادة أسطولها من طائرات الإيرباص A380.

وتنظم طيران الإمارات حملات توظيف على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض واستمرار طفرة الطلب على السفر الجوي عبر شبكتها العالمية.

وقالت الناقلة في بيان إنه يمكن للطيارين المهتمين وعائلاتهم الانضمام إلى جلسة معلومات عبر الإنترنت في الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت دبي يوم 4 أكتوبر، أو حضور أيام مفتوحة في وجهات مختارة، وترقب الفرص المثيرة المدرجة على الموقع https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots

3000 ساعة طيران

وتنظم طيران الإمارات برنامج الالتحاق كقبطان المخصص للقباطنة ذوي المهارات الفنية، والذين لديهم ما لا يقل عن 3000 ساعة طيران على طائرات الإيرباص الحديثة ذات الجسم العريض مثل A330 وA340 وA350 وA380. كما ينبغي أن يكون لدى المرشحين ما لا يقل إجماليه عن 7000 ساعة طيران على طائرات متعددة الأطقم ومتعددة المحركات، بالإضافة إلى استيفاء معايير الأهلية الأخرى.

الحياة على ارتفاع 35 ألف قدم

ويجد طيارو طيران الإمارات المحترفون أن قيادة أسطول الناقلة أمر ممتع وحافل بالفرص والإثارة. ويلتحق المنضمون الجدد بمجتمع مكون من 4200 فرد من طاقم غرفة القيادة، الذين يفخرون بقيادة أسطول الناقلة، بمن فيهم 1515 من طياري A380. ويعد أسطول طيران الإمارات من بين الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، ويتكون حالياً من 260 طائرة جميعها من طائرات الجسم العريض الإيرباص A380 والبوينج 777. وسوف تبدأ الناقلة في استلام طائرات الإيرباص A50 اعتباراً من منتصف 2024، وطائرات البوينج 777-9 في عام 2025.

كما يستمتع طيارو طيران الإمارات أيضاً بالإثارة والمغامرة أثناء الطيران عبر واحدة من أكثر شبكات الخطوط الجوية شمولاً وتنوعاً، والتي تغطي القارات الست من مونتريال إلى ملبورن وما بينهما. كما تشمل المشاهد البانورامية المذهلة التي يمكن رؤيتها من غرفة القيادة كل أنواع التضاريس، من الأنهار الجليدية والجبال والشواطئ والصحاري والغابات، إلى الأخاديد والمستنقعات وحتى القطب الشمالي، ما يوفر للطيارين ورديات عمل متنوعة ومثيرة للاهتمام.

تدريب مستمر

تواصل طيران الإمارات الاستثمار بشكل سليم في مناهج وبرامج مبتكرة لتدريب الطيارين، حيث تضم منشأتها الحالية 10 أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. ويقدّم برامج طيران الإمارات التدريبية، التي تتميز ببيئة مصممة خصيصاً، مدربون ذوو خبرة عالية. ومن المقرر أن تفتتح الناقلة منشأة تدريب الطيارين الجديدة ذات التقنية العالية، والتي تبلغ تكلفتها 135 مليون دولار في مارس 2024. وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 63300 قدم مربعة، وتوفر قدرة تدريب إضافية بنسبة 54%، حيث ستضم 6 أجهزة طيران تشبيهي كاملة أخرى، للطائرات من طرازي الإيرباص A350 والبوينج 777-9، التي ستنضم إلى أسطول طيران الإمارات في الأعوام القليلة المقبلة.

ويتمتع الطيارون أيضاً بإمكانية الانخراط في مجموعة من برامج التدريب غير الفنية في كلية الإمارات للطيران وجامعة الإمارات للطيران.

بيئة متعددة الثقافات

ويستمتع طيارو طيران الإمارات بالعيش والعمل في بيئة آمنة ومتعددة الثقافات في دبي مع زملاء مهنة من 111 دولة وزملاء آخرين من أكثر من 160 جنسية ضمن مجموعة الإمارات. ويحصل الطيارون على راتبٍ مجزٍ معفى من الضرائب، وسكن فاخر مفروش، وبدل تعليم، وتغطية طبية ممتازة تشمل الأسنان وتأميناً على الحياة. كما يستمتعون أيضاً بالتنقل بين أماكن سكناهم والمطار بسيارة خاصة مع سائق، وخدمات غسيل الملابس، و42 يوماً إجازة سنوية وتذاكر الإجازة السنوية في درجة الأعمال، ومزايا تذاكر السفر المخفضة للأصدقاء والعائلة، وغير ذلك الكثير.

ويقدر طيارو طيران الإمارات جيداً فرص المسارات الوظيفية، حيث يتوفر أمام القبطان فرصة العمل الإداري واختيار المرشحين، والعمل التقني والتدريب والتدقيق والفحص. كما يتمتعون أيضاً بمسار مهني طويل وحافل، فقد أمضى 40% منهم أكثر من 10 سنوات في العمل لدى الناقلة، كما يعمل 1380 طياراً منذ ما يتراوح بين 10 و19 عاماً، و173 لمدة تتراوح بين 20 و29 عاماً، في حين أكمل 5 طيارين 30 عاماً في الخدمة. ومن الحقائق الطريفة أن أقدم طيارَين، مع أكثر من 34 عاماً في الخدمة، انضما إلى طيران الإمارات في اليوم ذاته من عام 1989.

واستقبلت طيران الإمارات في الأشهر الخمسة الماضية، 172 طياراً جديداً ضمن برامجها الثلاثة للتوظيف: الانضمام مباشرةً كقبطان، مسار القيادة السريع، والطيار المساعد برتبة ضابط أول.

مسار القيادة السريع

وبرنامج مسار القيادة السريع مصمم لطياري الإيرباص الذين يقودون حاليًا طائرات ضيقة البدن ولديهم ما لا يقل عن 1500 ساعة من خبرة الطيران. وينضم هؤلاء كطيارين مساعدين برتبة ضابط أول لقيادة طائرات A380 بمزايا مجزية معززة. وبعد ما لا يقل عن 700 ساعة طيران واجتياز فحصين متتاليين، يصبحون مؤهلين لترقية سريعة إلى قبطان، وهو ما يتم عادةً خلال ما يزيد قليلاً عن عام واحد.

ويجب أن يتمتع المرشح لوظيفة طيار مساعد (ضابط أول) بخبرة في قيادة طائرات متعددة المحركات ومتعددة الطاقم، وأن يكون حاصلاً على رخصة طيار نقل جوي سارية المفعول من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، والعمل ما لا يقل عن 2000 ساعة على طائرات لا يقل وزنها الأقصى عند الإقلاع عن 20 طناً.

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