طيران الإمارات و«السريلانكية» توقعان اتفاقية إنترلاين

المصدر: البيان

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وقعت طيران الإمارات والخطوط السريلانكية اتفاقية إنترلاين متبادلة لتعزيز الاتصال للركاب. وتتيح هذه الشراكة للعملاء الوصول إلى نقاط جديدة على شبكتي الناقلتين عبر دبي وكولومبو، وذلك باستخدام تذكرة واحدة والاستمتاع بسياسة نقل الأمتعة السخية ووصولها إلى الوجهة النهائية.

تفتح الشراكة بين الناقلتين 15 وجهة إقليمية تديرها الخطوط الجوية السريلانكية عبر كولومبو، ليتمكن ركاب طيران الإمارات من الاختيار من بينها. وتشمل الشبكة المشتركة وجهتين جديدتين في الهند هما مادوراي وتيروتشيرابالي، بالإضافة إلى جزيرة غان في جزر المالديف. وتشمل الوجهات في الشرق الأقصى وجنوب آسيا أيضاً كوشين وتشيناي وبنغالورو وحيدر أباد وماليه وبانكوك وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وجوانزو وسيول وطوكيو.

ويستفيد ركاب الخطوط السريلانكية من الوصول إلى شبكة طيران الإمارات العالمية، ومواصلة سفرهم عبر دبي إلى 15 مدينة تخدمها طيران الإمارات. وتشمل الشبكة المشتركة نقاطًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والولايات المتحدة. ويستمتع ركاب السريلانكية بتجربة السفر المتميزة ومزايا الشراكة التي توفرها طيران الإمارات أثناء سفرهم إلى كل البحرين وعمّان والدمام والمدينة المنورة والقاهرة ومسقط ونيروبي وموسكو وتل أبيب ومجموعة من المدن الأميركية، بما فيها نيويورك جون كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وشيكاغو وبوسطن وهيوستن.

ويمكن حجز مسارات الرحلات على الشبكة المشتركة عبر الموقع التالي: emirates.com، وsrilankan.com، ووكالات السفر عبر الإنترنت ووكالات السفر المعتمدة.

مزيد من الخيارات

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يسرنا تفعيل الشراكة مع الخطوط السريلانكية وتزويد عملائنا بمزيد من الخيارات والوصول إلى وجهات إضافية تناسب خطط سفرهم. وتتيح هذه الشراكة لعملائنا السفر بسلاسة إلى وجهات فريدة في الهند وجزر المالديف عبر كولومبو. ونتطلع إلى مواصلة تطوير تعاوننا في المستقبل القريب وتعزيز المزايا التي يمكن للعملاء الاستمتاع بها عند السفر مع طيران الإمارات والسريلانكية بتذكرة واحدة».

وأعرب الرئيس التنفيذي للخطوط السريلانكية ريتشارد نوتال، عن سعادته بالتعاون المتجدد مع طيران الإمارات. وقال: «تلتزم السريلانكية بتوفير الاتصال بسريلانكا من جميع أنحاء العالم ونعمل مع العديد من الشركاء للوصول إلى المدن التي لا نسافر إليها. طيران الإمارات ناقلة عالمية بحق ولها تاريخ طويل في سريلانكا، ويسعدنا العمل معها. وتوفر هذه الشراكة مزيداً من الخيارات للتواصل من وإلى سريلانكا، ما يساعد المسافرين من وإلى سريلانكا ويدعم نمو السياحة في لؤلؤة المحيط».

وجهة مهمة

وتشكّل سريلانكا وجهةً مهمةً على شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي نحو 140 مدينة في القارات الست. وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى سريلانكا في عام 1986، ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 11 مليون مسافر من وإلى كولومبو. وتشغّل الناقلة حالياً رحلتين يومياً من دون توقف إلى كولومبو، بطائرات البوينج 777-300ER، بالإضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر ماليه، ما يوفر للعملاء مرونة اختيار الرحلات والاستمتاع بالراحة مع أقل مدد التوقف لمواصلة السفر. كما تعد طيران الإمارات الناقلة الدولية الوحيدة الذي توفر خدمة الدرجة الأولى على خط كولومبو، حيث تقدم للمسافرين منتجات ذات مستوى عالمي وراحة فائقة على الأرض وفي الأجواء.

وتأسست الخطوط الجوية السريلانكية، الناقلة الوطنية لسريلانكا، في عام 1979، وتعمل من قاعدتها الرئيسية في مطار باندرانايكة الدولي في كولومبو، وعضو في تحالف عالم واحد، ولها سمعة راسخة كشركة رائدة عالمياً في الخدمة والراحة والسلامة والالتزام بالمواعيد. وتغطي شبكة خطوك السريلانكية 109 وجهات في 56 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ويتكو أسطولها بكامله من طائرات الإيرباص A330-300 وA320/ 321neo.

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