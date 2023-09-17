«دبي - هيثرو» ضمن أنشط 5 خطوط لرحلات الطيران طويلة المدى عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد موقع سيمبل فلاينج بأن الرحلات بين مطاري دبي ولندن هيثرو تعد من بين الرحلات الخمسة الأكثر خدمة للمسافات الطويلة عالميًّا.

وتمثل الرحلات الجوية الطويلة 4% فقط من الخدمات العالمية في شهر سبتمبر الجاري، على أساس تغطية 3000 ميل (4828 كم) أو أكثر.

ورصد الموقع رحلات المطارات الخمسة الأكثر خدمة للمسافات الطويلة في العالم، استنادًا إلى رحلات الطيران خلال الأسبوع الحالي.

المركز الخامس

وجاء في المركز الخامس على مستوى العالم، كل من رحلتي شيكاغو أوهير-لندن هيثرو، ونيوارك-هيثرو.

وأوضح الموقع أن لكل منهما 63 رحلة مغادرة أسبوعيًا (مزدوجة في كلا الاتجاهين) - تسع رحلات يوميًا - إلى ثاني أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا بالرحلات الجوية.

وبالنظر إلى مطاري أوهير وهيثرو، فإن الخطوط الجوية الأمريكية لديها أربع رحلات يومية (جميعها على متن طائرة بوينج 787-9)، وتسيّر الخطوط الجوية المتحدة ثلاث رحلات يوميًا (جميعها على متن طائرة 767-300ER ذات الـ 167 مقعدًا المميزة)، والخطوط الجوية البريطانية رحلتان يوميًا ( واحدة بواسطة A380، والأخرى بواسطة A330neo).

المركز الرابع

في المركز الرابع، تأتي رحلة دبي- هيثرو، حيث تُسيّر 64 رحلة أسبوعية وما يصل إلى 10 خدمات يومية.

وتعمل 3 شركات طيران، على هذا المسار هي: طيران الإمارات والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط رويال بروناي الجوية.

وتسير طيران الإمارات 6 رحلات يوميًا، عبر طائراتها العملاقة A380، والتي سترتفع لاحقًا إلى 47 رحلة أسبوعيًا مع خدمة إضافية لطائرات 777-300ER)، حيث ستشغل الناقلة خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى لندن هيثرو وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر القادم وحتى 30 مارس 2024.

ثم بعد ذلك الخطوط الجوية البريطانية (19 طائرة أسبوعيًا؛ A380، 777-200ER، 787-9، 787-10 - ستصبح فيما بعد رحلتين يوميًا من طراز A380)؛ وخطوط رويال بروناي الجوية ثلاث مرات أسبوعيًا (787-8).

وبحسب الموقع فإن رويال بروناي تاريخيًا كانت أرخص رحلة بدون توقف بين مطاري هيثرو ودبي.

المركز الثالث

في المركز الثالث في سباق المسافات الطويلة، تأتي الرحلات بين مطاري نيويورك جون كنيدي وباريس شارل ديغول.والتي تغطي مسافة 3635 ميلاً (5849 كم)، وهناك 82 رحلة أسبوعية - من 11 إلى 12 رحلة يوميًا، اعتمادًا على اليوم.

المركز الثاني

الطريق الطويل الثاني الأكثر خدمة في العالم هو لوس أنجلوس- هيثرو. يحتوي المسار الذي يبلغ طوله 5456 ميلاً (8870 كم) على 84 رحلة أسبوعية أو 12 رحلة يوميًا في الفترة التي تم فحصها، لذا فهو يتقدم بشكل هامشي جدًا على JFK-CDG.

المركز الأول

واحتل مسار مطار جون كينيدي في نيويورك إلى مطار هيثرو، أكبر سوق للرحلات الطويلة في العالم.

ومع 157 رحلة أسبوعية، أي أكثر بنسبة 87% من الرحلة الثانية، هناك ما بين 22 إلى 23 رحلة مغادرة يوميًا في كل اتجاه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز