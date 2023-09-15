إبرام شراكة «إنترلاين» بين طيران الإمارات والخطوط المالديفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات والخطوط الجوية المالديفية إبرام شراكة تتيح لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف انطلاقاً من ماليه. وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين الناقلتين لاستكشاف فرص التعاون المشترك.

وتوفر اتفاقية الإنترلاين مزيداً من الخيارات أمام عملاء طيران الإمارات عند السفر إلى أرخبيل المالديف، والاستفادة من خدمات وشبكات الناقلتين بتذكرة واحدة مع تعزيز تجربة العملاء طوال الرحلة.

وأصبح الآن بإمكان العملاء الذين يقصدون جزراً فريدة في أرخبيل المالديف جني فوائد السفر إلى أماكن العطلات الأكثر شهرة، وذلك بمواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة عبر مطار فيلانا الدولي في جزيرة ماليه الشمالية. وسوف يلتحق ركاب طيران الإمارات برحلات الخطوط الدوية المالديفية للوصول إلى مجموعة مختارة من النقاط المحلية لقضاء عطلاتهم في إحدى الجزر التي يختارونها.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: الشراكة مع الخطوط المالديفية توسع نطاق وصولنا إلى مزيد من النقاط في جزر المالديف. وسيصبح في إمكاننا، من خلال الشراكة مع الناقلة الوطنية المالديفية، توفير وصول سلس إلى مجموعة واسعة من الجزر ضمن الأرخبيل عبر ماليه، ما يتيح لعملائنا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين التخطيط لعطلاتهم بسهولة وحجز الرحلات الجوية بتذكرة واحدة للوصول إلى وجهاتهم النهائية.

واعتباراً من اليوم يمكن للعملاء حجز مسارات السفر عبر الموقع emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات للهاتف المحمول أو وكلاء السفر المعتمدين.

من جانبه، أعرب إبراهيم حمدان محمد، مدير عام الشؤون التجارية في الخطوط المالديفية، عن سعادته بإبرام الشراكة مع طيران الإمارات. وقال: سوف تمكننا هذه الشراكة من إبراز شبكتنا المحلية الواسعة، كما تنسجم تماماً مع هدفنا المتمثل في توفير اتصال سلس للمسافرين. وسيتمكن العملاء من تخطيط وحجز كامل رحلاتهم بسهولة.

ويتوفر أمام عملاء طيران الإمارات خيار مواصلة رحلاتهم إلى المطارات في مجموعة من الجزر الشهيرة عبر ماليه، وهي: مطار جزيرة دارافاندو، مطار فارسماثودا، مطار فونادهو، مطار جزيرة فوفامولاك، مطار جزيرة غان الدولي، جزيرة كودو، مطار جزيرة هانيمادهو، مطار كولهودوفوشي، مطار هوارافوشي، مطار جزيرة كاديدهدو، جزيرة كادهو، مطار ماديفارو، مطار مافارو الدولي، مطار مافارولو، مطار ثيمارافوشي، مطار إيفورو.

كما يمكن للعملاء الذين يقصدون منتجعات في جزر أخرى لقضاء عطلاتهم الاستمتاع بسهولة السفر إلى أقرب نقطة في الشبكة البينية، الانتقال إلى وجهتهم النهائية برحلة قصيرة فقط على متن طائرة مائية أو قارب.

وتواصل طيران الإمارات دعم جهود تطوير وتنمية السياحة والتجارة في جزر المالديف منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف. وكانت الناقلة أطلقت خدماتها إلى ماليه في عام 1987، وتشغل حالياً 28 رحلة أسبوعياً بين دبي وجزر المالديف. ومع إمكانية الاختيار من أربع رحلات يومياً إلى ماليه، يتمتع العملاء عبر شبكة طيران الإمارات، التي تغطي نحو 140 وجهة، بالمرونة في اختيار الرحلات والاستمتاع بمواصلة رحلاتهم بسهولة. ولدى طيران الإمارات 29 اتفاقية مشاركة بالرمز و11 شركة متعددة الوسائط و117 شراكة إنترلاين.

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