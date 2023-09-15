«دناتا» تفوز بعقد لخدمة «تشاينا إيرلاينز» في براغ

المصدر: دبي، (براغ - البيان)

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فازت «دناتا»، الرائدة عالمياً في خدمات الطيران والسفر، بخدمة رحلات «تشاينا إيرلاينز» في جمهورية التشيك. وتتضمن الشراكة قيام «دناتا»بتوفير خدمات تموين جوية عالية الجودة للناقلة، من منشأتها المتقدمة في مطار براغ الدولي.

وسوف تتولى فرق «دناتا»، المدربة تدريباً عالياً على إنتاج وإعداد أكثر من 30 ألف وجبة سنوياً، توفير تجربة طعام ممتازة على رحلات الناقلة، التي تشغل حالياً رحلتين أسبوعياً بين العاصمة التشيكية وتايبيه.

وقال فرانتيسك سير مدير عام دناتا للتموين والتجزئة في جمهورية التشيك: «نحن فخورون بحصولنا على ثقة «تشاينا إيرلاينز»، من خلال نهجنا المبتكر، وتركيزنا على التميز في الخدمة. وسوف يبذل فريقنا قصارى جهده لتقديم أرقى الخدمات والمنتجات التي تسهم في توفير تجربة لا تنسى لكل راكب.

كما نتطلع إلى شراكة طويلة ومزدهرة مع أحدث عملائنا، ونواصل الاستثمار في فريقنا، والبنية التحتية، وتطوير المنتجات، للبقاء في طليعة الصناعة». وتوفر «دناتا»، بالإضافة إلى «تشاينا إيرلاينز»، خدمات التموين والتجزئة لأكثر من 15 عميلاً من شركات الطيران في جمهورية التشيك. وزادت «دناتا» في العام الماضي إنتاجها بشكل كبير، لدعم عملائها في تكثيف عملياتهم في تلك الدولة.

وخلال السنة المالية 2022 - 2023 ، حمّلت «دناتا» أكثر من 4.5 ملايين وجبة في مطار براغ، بنمو سنوي 80 %. ولدعم النمو، عيّنت «دناتا» 20 موظفاً محلياً جديداً، ليزيد عدد العاملين لديها في العاصمة التشيكية على 160 متخصصاً.

ويعدّ قسم التموين والتجزئة في «دناتا»، أحد أبرز مقدمي خدمات الضيافة على متن الطائرة في العالم. وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، البالغ عددهم 10500، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات الاقتصادية، ولناقلات كبار الشخصيات، في أكثر من 60 موقعاً حول العالم.

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