رأس الخيمة تطلق حملة ترويجية للاستفادة من شعبية مقاطع الفيديو القصيرة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالشراكة مع وكالة المحتوى الإبداعي « Beautiful Destinations » لاستخدام صيغة الفيديو القصير في الحملة الترويجية الجديدة للتجارب السياحية التي توفرها رأس الخيمة.

وفي إطار مساعيها لترسيخ صورة رأس الخيمة كوجهة للمستقبل، تتبع الهيئة استراتيجية جديدة في حملتها الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر رسم سياق محدد لتجارب الوجهة باستخدام صيغة الفيديو القصير، وتتعاون الهيئة في ذلك مع « Beautiful Destinations »، وهي واحدةً من أكبر مجتمعات السفر عبر الإنترنت وأوسعها تأثيراً في العالم مع امتلاكها قاعدة متابعين تزيد على 50 مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي، علماً بأنهم قاموا بإدارة بعضٍ حملات الفيديو الأكثر شهرةً وتأثيراً في العالم لصالح منظمات تسويق وجهات سياحية حول العالم.

وتم في إطار الشراكة إنشاء 30 مقطع فيديو رأسي قصير بأسلوب سينمائي جذاب يسلط الضوء على التجارب المتنوعة التي توفرها رأس الخيمة، وذلك للوصول إلى محبي السفر عبر محتوى «حقيقي» خفيف يلهمهم لبدء ومواصلة البحث على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز