طيران الإمارات توفر دورات تدريبية عبر الإنترنت لمحترفي صناعة السفر

المصدر: دبي-البيان

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أطلقت طيران الإمارات، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي واتحاد وكلاء السفر في جنوب أفريقيا، دورات تدريبية عبر الإنترنت لمحترفي السفر الجدد لمساعدتهم على تطوير وبناء مهارات أقوى، بالإضافة إلى تعزيز الفهم حول مبادئ الصناعة الأساسية لدعم قطاع السفر والسياحة على نطاق أوسع.

ومن خلال المنصة الإلكترونية لكلية دبي للسياحة، التي أنشأتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يتمتع محترفو السفر في جنوب أفريقيا بإمكانية الوصول مجاناً إلى العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت لمساعدتهم على تطوير المهارات الأساسية المطلوبة لدخول الصناعة أو توسيع نطاق قدراتهم، وتحسين معرفتهم بأنظمة وعمليات الصناعة، ومساعدتهم في النهاية على تعظيم إمكاناتهم المهنية وفرصهم لنيل الوظائف.

وقال أفضل بارامبيل، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في جنوب أفريقيا: «تواصل صناعة السفر في جنوب أفريقيا استعادة زخمها ببطء، ويشكل وجود أشخاص مؤهلين المحرك الرئيسي لإعادة البناء وتطوير قطاع سفر أكثر مرونة وقوة للمستقبل. وتفخر طيران الإمارات بأداء دورها وتقديم دورات تدريبية بالشراكة مع كلية دبي للسياحة وجمعية وكلاء السفر بجنوب أفريقيا. وستوفر هذه الدورات مهارات تلبي متطلبات القطاع، وتقدم المعرفة والمؤهلات المعتمدة لتطوير مجموعة قوية من محترفي الصناعة».

وتبدأ الدورات بالأساسيات، التي تشمل: فهم دور وكيل السفر، والإلمام بمصطلحات الصناعة الرئيسية، وفهم الإجراءات المختلفة فيما يتعلق بحجوزات السفر، بدءاً من مرحلة عرض الأسعار الأولي وحتى وقت السفر. ويطلع المشاركون على أنواع الاستفسارات والمقترحات الشائعة في الصناعة، إلى جانب تطوير المهارات والمعرفة المطلوبة لإعداد عروض الأسعار وحجز منتجات وخدمات الموردين ومعالجة الوثائق المتعلقة بالسفر.

وقال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة: المعرفة من خلال التدريب أمر بالغ الأهمية للتطوير الوظيفي وتعزيز المهارات وزيادة فرص العمل. ويسعدنا من خلال منصتنا للتدريب عبر الإنترنت أن نلعب دوراً محورياً في تلبية تطلعات المتخصصين في مجال السياحة من خلال تقديم برامج مصممة بدقة لتناسب المتطلبات المحددة لهذه الصناعة، وبالتالي تمكين الطلبة من التفوق في بيئة عملهم.

ويستخدم المحتوى التفاعلي الغني في الدورات التدريبية دبي كمثال السوق الرئيسي عند شرح المهارات والمصطلحات المرتبطة بسلسلة صناعة السفر. وتستخدم منتجات وخدمات طيران الإمارات أيضاً لمحاكاة وشرح رحلة البيع بالتجزئة لشركات الطيران وأساسيات أنظمة التوزيع لوكلاء السفر. وبالإضافة إلى اكتساب المعرفة القيمة في الصناعة، يكتسب المتخصصون معرفة واسعة عن دبي كوجهة شهيرة لمواطني جنوب أفريقيا، وكذلك عن منتجات وخدمات طيران الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد وكلاء السفر في جنوب أفريقيا أوتو دي فريس: «يتيح تقديم دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت لمحترفي السفر العاملين اكتساب المهارات الأساسية، كما يؤكد الالتزام بالتعليم الجيد والتطوير في الصناعة عندما تكون دبي وطيران الإمارات نموذجين للمبيعات. وتجسد هذه المبادرة كيف يمكن للتعاون أن يدفع التقدم ويزود المهنيين بالأدوات اللازمة للتفوق في صناعة ديناميكية ومتطورة باستمرار». ويحصل محترفو السفر المشاركون لدى إكمالهم الدورات التدريبية، على شهادة معتمدة من اتحاد وكلاء السفر في جنوب أفريقيا وطيران الإمارات وكلية دبي للسياحة.

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