طيران الإمارات تشغل A380 على جميع رحلات سيدني في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتعزيز خدمتها إلى سيدني وتشغيل رحلاتها اليومية الثلاث إلى المدينة الأسترالية بطائراتها الإيرباص A380. ويشكل هذا الإعلان تأكيداً على التزام الناقلة بتوسيع خيارات وفرص عملائها بالوصول إلى مختلف محطات شبكتها العالمية. ويوفر استخدام العملاقة لخدمة الرحلة اليومية الثالثة إلى سيدني نحو 2000 مقعد إضافي أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 4 نوفمبر 2023.

وسوف تحل طائرة الإمارات A380، بتقسيم الدرجات الثلاث وسعة 489 مقعداً، محل طائرة البوينج 777-300ER المستخدمة حالياً على الرحلة "إي كيه 416/ 417". وتضيف كل رحلة أكثر من 260 مقعداً إضافياً كل يوم في الاتجاهين ومزيداً من فرص الاتصال من وإلى دبي، والوصول العالمي إلى الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما ستعزز خدمة الإيرباص A380 الثالثة الرحلتين الأخريين إلى سيدني بالطراز ذاته من الطائرات ذات الطابقين، اللتين توفران مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 63 رحلة أسبوعياً إلى أستراليا، وتوفر نحو 56 ألف مقعد من وإلى بواباتها الأربع الرئيسية، حيث تخدم ملبورن وسيدني بثلاث رحلات يومياً لكل منهما، وبريسبن برحلتين يومياً، وبيرث برحلة يومية بطائرة A380. كما استأنفت الناقلة تشغيل خدمتها بين ملبورن وسنغافورة، بالإضافة إلى ربط سيدني بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، ما يوفر للمسافرين تجربة A380 الوحيدة عبر بحر تسمانيا.

عودة إلى أديليد

ويتيح بدء استلام طيران الإمارات طائرات الإيرباص A350 في شتاء عام 2024 مزيداً من التوسع في الشبكة العالمية وتعزيز الأسطول وتحرير مزيد من الطائرات طويلة المدى لخدمة نقاط مثل مدينة أديليد. وتجري طيران الإمارات مناقشات مع مطار أديليد لاستئناف خدمتها من دون توقف، وذلك في إطار التزامها بإعادة ربط المسافرين من مختلف أركان أستراليا بشبكتها العالمية.

وتغادر رحلة سيدني الثالثة بطائرة A380 دبي في الساعة 9:30 مساءً، لتصل إلى سيدني في الساعة 6:20 مساءً بالتوقيت المحلي. وتغادر رحلة العودة سيدني في الساعة 9:10 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة طائراتها A380 لتلبية الطلب المتزايد على السفر على مستوى العالم. وتسير الناقلة طائراتها العملاقة حالياً إلى أكثر من 50 وجهة، مع خطط لتوسيع الشبكة لتغطي مزيداً من المدن في الأشهر المقبلة.

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