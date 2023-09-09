«ريكسوس» تنال شهادة الضيافة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت فنادق ريكسوس في الإمارات حصولها على شهادة مرموقة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة، لتكون أول علامة فنادق في المنطقة تحقق هذا الإنجاز المميز، والذي يعكس التزام فنادق ريكسوس الخليج بمعايير السياحة المسؤولة والمستدامة، بما ينسجم مع مبادرة الإمارات في إعلان 2023 «عام الاستدامة».

ويتمتع المجلس العالمي للسياحة المستدامة بمكانة عالمية في إرساء معايير السفر والسياحة العالمية المستدامة والإشراف عليها من خلال المقاييس الشاملة التي يحددها. ويمثل هذا التكريم المرموق دليلاً راسخاً على التزام جميع فنادق ريكسوس الإمارات بأعلى المعايير الاجتماعية والبيئية، ومساهمتها الإيجابية في المجتمعات المحلية والبيئة الأوسع. وتتضمن عملية منح الشهادة تقييماً صارماً من قبل هيئة إصدار شهادات معتمدة، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والكفاءة.

وقالت أوزجول أكتولجا، مدير الجودة والاستدامة بفنادق ريكسوس في الإمارات: «يشرفنا أن تكون فنادق ريكسوس الإمارات في طليعة قطاع الضيافة المستدامة في المنطقة، وأن تتخذ خطوة مهمة تنسجم مع رؤى ومبادئ مبادرة الاستدامة. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بمنح الضيوف تجارب استثنائية والتقليل من بصمتنا البيئية وتعزيز صحة مجتمعاتنا».

وتحتفي الشهادة المعتمدة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة بإنجازات فنادق ريكسوس الإمارات الاستثنائية في تلبية المعايير الرئيسية في مختلف المجالات، إلى جانب اتباعها نهج إدارة فعّال ومستدام. كما تعكس التزام العلامة بالممارسات المسؤولة التي تضمن تحقيق استدامة طويلة الأمد وتوفير خدمات ضيافة وفق أعلى مستويات الفخامة. ورسخت فنادق ريكسوس الإمارات حضورها في قطاع الضيافة بفضل خدماتها التي تجمع بين التميز التشغيلي والوعي البيئي.

وتتميز فنادق ريكسوس الإمارات بمساهماتها الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، إذ حقق تعاونها مع المجتمعات المحلية نتائج مثمرة أسهمت في تعزيز التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. لتسلط الشهادة الضوء على إنجازاتها ورؤيتها الإبداعية وتعزز دورها في مشهد الضيافة.

وترسخ الشهادة مكانة فنادق ريكسوس الإمارات الرائدة في مجال الضيافة المسؤولة، وتشكل إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنطقة بأكملها، ودليلاً على التزام العلامة المستمر بمعايير الاستدامة ودورها المحوري في دعم أهداف دولة الإمارات لبناء مستقبل بمستويات مرونة ووعي بيئي رفيعة.

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