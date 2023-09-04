رحلات جوية مجانية لسائقي «كريم» في الإمارات إلى باكستان

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركة «ماستركارد»، لتقديم رحلات جوية مجانية لسائقي مركبات شركة «كريم» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف زيارة عائلاتهم في لاهور، باكستان، كبادرة شكر وتقدير للجهود التي يبذلونها يومياً.



وفي إطار هذه الحملة، قام بنك الإمارات دبي الوطني و«ماستركارد»، بتغطية كافة نفقات السفر، بما في ذلك الرحلات الجوية والمصاريف اليومية الأخرى لعشرة سائقين متميّزين، علماً بأنّ بعضهم لم يقم بزيارة بلده الأمّ منذ أكثر من عامين، للتمكّن من تحويل راتبهم الشهري لعائلاتهم، عوضاً عن إنفاقه على تذاكر السفر. وقد تمّ إطلاق هذه المبادرة، تقديراً لجهودهم الملحوظة، ومكافأةً لأفضل سائقي السيارات المخصّصة لنقل الركاب وخدمات التوصيل في «كريم».



وتضمّ مجموعة السائقين كابتن شاهزاد، الذي يعمل لدى «كريم» منذ تسع سنوات، والذي قام بزيارة عائلته المكونة من خمسة أفراد للمرة الأولى منذ عامين تقريباً. وسافر أيضاً الكابتن أسامة، الذي يعمل لدى «كريم» منذ عامين، إلى بلده الأمّ لزيارة عائلته المكونة من ستة أفراد. كابتن عزمت كان متحمساً للعودة لحضور حفلة عيد ميلاد ابنته، وكابتن بابر حضر حفل زفاف لأحد أفراد عائلته.



وفي هذه المناسبة، قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس في شركة «كريم»: «نشعر بامتنان كبير لما يظهره شركاؤنا في بنك الإمارات دبي الوطني و«ماستركارد» من كرم وتقدير لسائقينا، عبر منحهم رحلات جوية مجانية لرؤية عائلاتهم في لاهور. حيث يمثل السائقون في «كريم» القلب النابض للشركة، ولم نكن لنحقق ما أنجزناه لغاية اليوم، من دون جهودهم الجبارة وتفانيهم في العمل. ويسرّنا جداً أن نرى مثل هذه الجهات البارزة تعبّر عن تقديرها لجهودهم، على قدر تقدرينا لهم فرداً فرداً. فالكثير من السائقين لدينا يدّخرون رواتبهم الشهرية لتحويلها لعائلاتهم في باكستان، وما من شعور أفضل اليوم من لمّ شملهم خلال هذا الصيف».



ومن جانبه، قال مروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الكريمة، الهادفة إلى لمّ شمل سائقي «كريم» مع عائلاتهم، كعربون شكر وتقدير لما يبذلونه من جهود ملحوظة في خدمة المقيمين في الدولة وزوارها.

وانطلاقاً من مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة على مستوى المنطقة، لطالما حرصنا في بنك الإمارات دبي الوطني، على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث فارق ملحوظ في حياة الأفراد والمجتمعات، على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، والأسواق التي نعمل فيها بشكل عام».

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