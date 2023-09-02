«وجهات دبي» تختتم موسمها الصيفي لعام 2023 بنجاح كبير

المصدر: البيان

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أعلن براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن ختام الموسم الصيفي لحملة "#وجهات_دبي"، والذي استمر على مدار قرابة 60 يوماً، تزامناً مع فترة العطلات الصيفية، فيما يأتي ختام الحملة لهذا الموسم مع انتهاء تلك الفترة والعودة إلى المدارس، وذلك بعد تحقيق الحملة لأهدافها وفق الإحصاءات التي أظهرت مدى الانتشار الواسع على مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي في ضوء الإقبال الكبير على ما تضمنته الحملة من مواد إعلامية متنوعة استهدفت إلقاء مزيد من الضوء على مكامن التميز التي تتمتع بها دبي كوجهة صيفية من الطراز الأول بكل ما تتمتع به من مقومات جذب تستهوي كافة الأعمار ومن مختلف الجنسيات.

ويأتي نجاح هذا الموسم ليعزز الأهداف التي انطلقت من أجلها "وجهات دبي" في العام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والتي تسعى في مجملها إلى تقديم المزيد من المعلومات المفيدة حول مواقع الجذب الرئيسية، والعروض التي تتفرد بها دبي وتجعلها واحدة من أكثر المدن العالمية جذبا للزوار من مختلف الجنسيات، وتميزها كوجهة سياحية عالمية رفيعة المستوى، وذلك من خلال محتوى تفاعلي متطور وأفكار مبتكرة أسهم في تقديمها نخبة من المبدعين وصناع المحتوى المتميزين.

وتعليقاً على ختام حملة وجهات دبي الصيفية، قالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "حرصنا خلال الحملة هذا الموسم على إلقاء الضوء على مقومات جذب مهمة في دبي من خلال وجهات نظر جديدة تبرز التنوع اللافت والتجارب المميزة والأجواء النابضة بالحياة التي تجعل دبي إحدى أكثر الوجهات المفضلة للعيش والزيارة في العالم. ونجحت الحملة بتوفيق من الله تعالى وبتعاون كافة الأطراف في جذب مستويات عالية من المشاركة ليس فقط من داخل البلاد بل أيضاً من بلدان مختلفة في المنطقة والعالم،

وقد اعتمدت الحملة بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتيك توك وفيسبوك ويوتيوب ومنصة X (تويتر سابقاً) لتصل إلى ملايين الأشخاص ممن أبدوا اهتماماً بالاطلاع على الوجهات المتنوعة في دبي، إذ تظهر الأرقام مدى نجاح الحملة كونها حققت أكثر من 1.8مليون مشاركة وما يزيد على 3.4 مليون مشاهدة للفيديو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن نحو 5 آلاف محتوى تفاعلي على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي".

ووجهت السويدي الشكر لكل الجهات والأفراد المشاركين في حملة وجهات دبي لصيف 2023، مؤكدة أن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها ما هو إلا ثمرة عمل جماعي، تضافرت من خلاله جهود براند دبي مع مجموعة من المبدعين المحبين لدبي، وقالت: " نشكر كل من أسهم في إنجاح الحملة... وصنّاع المحتوى المبدعون كان لهم دور رئيسي في سرد قصة مدينة تسعى لتحقيق السعادة لسكانها وزوارها في كافة الأوقات".

وشارك في الحملة لهذا الموسم مجموعة من المبدعين المتميزين في دبي، من مؤثرين، ومصورين، وصنّاع محتوى، وفنانين وصناع الأفلام، الذين قدموا بإبداعاتهم تفاصيل قصة ملهمة لمدينة نجحت في أن تكون محطاً لأنظار العالم، واعتمدت الحملة في نشر محتواها على العديد من الوسائل شملت الوسائط الرقمية والمواد المطبوعة وغيرها من الوسائل التي استهدفت الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتلقين سواء داخل الدولة أو خارجها.

وخلال الحملة، أصدر براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سلسلة من الأدلة التفاعلية باللغتين العربية والانجليزية، والتي تم تصميمها بأسلوب يسهم في التعريف بالتجارب والأماكن المتميزة في دبي خلال فصل الصيف، حيث سلطت تلك الأدلة الضوء على أهم مراكز الترفيه الداخلي في دبي، والمطاعم ومناطق الألعاب للأطفال وتلك المخصصة للترفيه العائلي، والمخيمات الصيفية للأطفال، كما سلطت الأدلة الضوء على مجموعة متنوعة من مرافق الضيافة والترفيه، وقدمت الكثير من المعلومات المفيدة لقضاء عطلة صيف متميزة في دبي.

وتظهر الأرقام والإحصاءات مدى المكانة المتنامية التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية من الطراز الأول من خلال العدد القياسي من الزوار الذين استقبلتهم الإمارة في النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ استقبلت المدينة نحو 8.55 مليون زائر دولي، متجاوزةً معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يؤكد مكانة دبي كالوجهة الأكثر تفضيلاً للزيارة في العالم.

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