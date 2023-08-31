«دناتا» تخفض الانبعاثات بالتحوّل إلى الوقود الحيوي

المصدر: دبي - البيان

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في إطار مواصلة «دناتا» إطلاق مبادرات للحد من بصمتها البيئية عبر عملياتها في دولة الإمارات، قامت شركات تابعة لمجموعة دناتا، وهي «دناتا لوجيستيكس» و«المغامرات العربية» و«ألفا فلايت سيرفيسيز» و«سيتي سايت سيينغ»، بتحويل مركباتها لتعمل بمزيج الوقود الحيوي.

وتخفض هذه الخطوة الاستراتيجية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الدولة بمقدار 80 طناً سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن سيارة متوسطة الحجم تعمل بالبنزين وتقطع أكثر من 320 ألف كيلومتر.



وتأتي مبادرة «دناتا» في إطار جهودها الرامية إلى خفض البصمة الكربونية والحد من كميات النفايات بنسبة 20 % بحلول عام 2024، وذلك تماشياً مع استراتيجية العمليات الخضراء التي تنتهجها لمدة عامين. وكانت «دناتا» قد أعلنت في يونيو 2022 أنها سوف تستثمر 100 مليون دولار في العمليات الخضراء خلال عامين لتعزيز كفاءتها البيئية على مستوى العالم.



وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: «نعمل باستمرار على استكشاف وتنفيذ أساليب خفض الانبعاثات عبر أسطولنا وبنيتنا التحتية لتقليل بصمتنا الكربونية. ويمثّل قيام عدد من شركاتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الوقود الحيوي خطوة مهمة في جهودنا المتواصلة، ما يعد طريقة بسيطة وفعالة لخفض الانبعاثات، من دون الحاجة إلى إجراء أي تغيير على المعدات. وسوف نواصل الاستثمار في عملياتنا، بما في ذلك حلول البنية التحتية واسعة النطاق، لتعزيز أداء الاستدامة وتحقيق أهداف عملياتنا الخضراء».

دناتا لوجيستكس



وحوّلت «دناتا لوجيستكس» 31 من شاحناتها للعمل بمزيج الوقود الحيوي في مركزها بدبي. وتوفر الشركة خدمات الشحن متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والنقل البري، وتقطع شاحناتها نحو 217 ألف كيلومتر شهرياً. وتوفر هذه الخطوة حوالي 35 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل قيادة ثماني سيارات تعمل بالبنزين لمدة عام كامل.



أما «سيتي سايت سيينغ»، المشروع المشترك مع مجموعة «دناتا» للسفر، فتشغل ثلاثة مسارات سياحية، ما يوفر رؤية لأهم المعالم السياحية في دبي، باستخدام 21 حافلة مكشوفة تعمل بالوقود الحيوي. وتقطع هذه الحافلات ما معدّله 76 ألف كيلومتر شهرياً، وتزيل أكثر من 32 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي ما يعادل استخدام الكهرباء لأربعة منازل متوسطة لمدة 12 شهراً.

ألفا فلايت



وقامت ألفا فلايت سيرفيسيز (ألفا)، وهي مشروع «دناتا» المشترك لتموين الطائرات، بتحويل خمس مركبات أرضية إلى مزيج الوقود الحيوي، وتعتزم تحويل جميع شاحناتها المخصصة لتموين الطائرات في الشارقة. وترسل شركة ألفا زيت الطهي المستخدم إلى الشركة المصنعة للوقود الحيوي، وبمجرد إعادة تدويره، تستخدمه لتشغيل مركباتها.

وتظهر الأبحاث أن لتراً واحداً من الزيت المعاد تدويره إلى وقود حيوي يتجنب انبعاث 3 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 92 % مقارنة باستخدام وقود الديزل. وتقطع مركبات ألفا أكثر من 27 ألف كيلومتر شهرياً، ما يدعم عملياتها للتموين، التي تقدم أكثر من 25 ألف وجبة يومياً. وتوفر ألفا بفضل هذه المبادرة، 7 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل شحن أكثر من 850 ألف هاتف ذكي.

المغامرات العربية



وحوّلت المغامرات العربية المولدات الكهربائية في معسكراتها لرحلات السفاري الصحراوي للعمل بمزيج الوقود الحيوي. وتعمل أعرق وأشهر شركة لتنظيم الجولات السياحية ورحلات السفاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفير نحو 5 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بفضل هذه المبادرة، أي ما يعادل حرق 525 جالوناً من الديزل.



وبالإضافة إلى أحدث مبادراتها في العمليات الأرضية، استثمرت «دناتا» في كهربة أسطولها للمناولة الأرضية في عملياتها بالمطارات العالمية لتقليل الانبعاثات، حيث أصبح أكثر من 15 % من أسطول الشركة العالمي الآن مكهرباً. وعلى الرغم من إدراك «دناتا» أن التحول إلى الكهرباء ليس هو الحل الوحيد لجميع المركبات في مجموعتها، فإنها تستثمر في مزيج من أنواع المعدات ومصادر الوقود المتجددة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة البيئية والتشغيلية على مستوى العالم. وتشغّل الشركة حالياً مركبات تعمل بالديزل الحيوي وكهربائية وهجينة، بالإضافة إلى جهودها البحثية لاستخدام مركبات تعمل بالهيدروجين في عملياتها.



وتشمل المبادرات الرئيسية الأخرى التي أطلقتها «دناتا» أخيراً الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وحلول الدعم الأرضي منخفضة الانبعاثات، وتطوير العمليات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وتواصل «دناتا» القيام باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية على الأسطح في جميع مرافقها الحالية، وجمع وإعادة تدوير المياه العادمة ومياه الأمطار.

الحد من النفايات



وتركز «دناتا» على تقليل المخلفات التي تُلقى في مكبات النفايات للحد من بصمتها البيئية بطرق أخرى غير الانبعاثات.

وتتعاون مع قادة الصناعة وصانعي السياسات لمعالجة نفايات مرافقها لتموين الطائرات عبر العالم. وتستثمر الشركة، بالإضافة إلى ذلك، في حلول مستدامة لإعادة تدوير نفايات البضائع، مثل أحزمة وشبكات الشحن.

وتستهدف «دناتا» تخفيض كميات المخلفات التي تُلقى في مكبات النفايات بنسبة 20 % بحلول عام 2024، بالتنسيق الوثيق مع المطارات، وذلك بتعزيز عمليات فصل واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير.



تأسست دناتا، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست.

وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.

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