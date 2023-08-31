فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مومباسا

المصدر: ​دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ ​اعتباراً من 17 يناير من العام المقبل بتشغيل رحلات منتظمة إلى مومباسا الكينية لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي ودولة الإمارات إلى هذه المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق كينيا.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار موي الدولي (MBA) ​ بواقع أربع رحلات أسبوعياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. ومع إطلاق رحلاتها إلى مومباسا، توسع فلاي دبي شبكتها في أفريقيا إلى 11 وجهة في 10 دول في كل من أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة ودار السلام وجيبوتي وعنتيبي وهرغيسا وجوبا ومقديشو وزنجبار.



وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن ملتزمون دوماً بتعزيز الروابط الجوية إلى الأسواق الغير مخدومة وتعزيز مركز دبي كمحور عالمي للطيران. وشهدت دبي نمواً مطرداً في الاستثمارات الأفريقية منذ معرض إكسبو 2020، مع وجود أكثر من ​ 26ألف شركة أفريقية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي. ستعمل رحلاتنا المباشرة إلى مومباسا بدءاً من يناير وعملياتنا المتنامية في أفريقيا على زيادة تدفقات حركة التجارة والسياحة ​ بين دولة الإمارات وأسواق شرق أفريقيا«.

وأضاف:»هناك الكثير من الإمكانات في الأسواق الأفريقية ونتطلع إلى تعزيز وجودنا في القارة مع استمرارنا في توسيع شبكتنا وأسطولنا خلال السنوات المقبلة«.



وتعد مومباسا ثاني أكبر مدينة في كينيا وتشتهر بهندستها المعمارية القديمة وشواطئها الرملية الجميلة. وتلعب المدينة دوراً حيوياً في حركة الاستيراد والتصدير وهي بمثابة بوابة إلى شرق إفريقيا لا تخدم كينيا فحسب، بل تخدم الدول المجاورة لها أيضاً.

وتعليقاً على بدء الرحلات، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية، بالإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا وشبه القارة الهندية، في فلاي دبي: «تعتبر أفريقيا سوقاً هامة جداً بالنسبة لفلاي دبي، ونحن حريصون على استكشاف الفرص المتاحة لخدمة السوق بشكل أفضل من خلال توفير ​ خيارات سفر ملائمة للسفر وسهلة ​إلى دبي وما بعدها ضمن شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة. ستكون مومباسا وجهة رائعة أخرى على شبكتنا للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا للباحثين عن الشواطئ البكر ومتنزهات الحياة البرية والتجارب الثقافية. ونحن نتطلع إلى إطلاق رحلاتنا هناك بمعدل أربع رحلات أسبوعياً إلى مومباسا وزيادة الرحلات إلى السوق في المستقبل».

تفاصيل الرحلات

وسيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي ​ إلى مطار موي الدولي (MBA) أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد اعتباراً من 17 يناير 2024. وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات والتي توفر للمسافرين خيارات مرنة لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي..

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى مومباسا من 4200 درهم، وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1600 درهم. وتبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من مومباسا إلى دبي من 1500 دولار، وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة ​ من 500 دولار.

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