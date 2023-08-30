«دناتا» تقدم خدماتها لـ«الاتحاد للشحن» في سنغافورة

المصدر: سنغافورة، دبي ـ البيان

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أبرمت «دناتا» شراكة مع «سبيد كارغو»، لتقديم خدمات شحن متطورة لعمليات «الاتحاد للشحن» في مطار شانغي بسنغافورة.

وسوف يساعد الحلّان التكنولوجيان، «كارغو آي» و«أسّيمبل» من شركة «سبيد كارغو»، القائمان على الذكاء الاصطناعي والمدمجان في مرافق دناتا، على تعزيز الكفاءة اللوجستية الشاملة والرقمنة وتحسين السعة لرحلات «الاتحاد للشحن» اليومية المغادرة من سنغافورة.

وقال تشارلز غالواي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدناتا لعمليات المطارات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية: «تفخر دناتا بقيادة عملية رقمنة عمليات الشحن من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة. ومن خلال العمل بحلّي سبيد كارغو، سنتمكن من تزويد «الاتحاد للشحن» وعملائها بمسارات تدقيق رقمية حول كيفية التعامل مع الشحنات، وتحسين الكفاءة وتوفير خدمة شاملة ذات جودة عالية. وسوف نواصل تعزيز عروض خدماتنا من خلال الرقمنة».

وتعتبر مرافق دناتا في سنغافورة الأولى ضمن شبكتها العالمية الموسعة التي تطبق تقنية «كارغو آي» و«أسّيمبل». وتعمل شركة «سبيد كارغو» مع دناتا لنشر الخدمة في مزيد من المحطات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سبيد كارغو» الدكتور كريشنا كومار نالور: «سوف تتيح هذه الخطوة الأولى في تحول الصناعة تحسين سعة الشحن بشكل شامل، بدءاً من الحجز وحتى تحميل البضائع. ومن شأن حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الاتحاد للشحن على زيادة الطاقة الاستيعابية لأسطولها إلى الحد الأقصى، وتمكين دناتا سنغافورة من رقمنة مناولة البضائع، وبالتالي تحسين إنتاجيتها وكفاءتها في العمليات».

وتخدم دناتا حالياً أكثر من 50 ناقلة جوية في مطار شانغي في سنغافورة، بفريقٍ مكونٍ من 1500 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع أكثر من 15 ألف رحلة جوية، ويحملون أكثر من 3.75 ملايين وجبة، ويناولون أكثر من 250 ألف طن من البضائع سنوياً.

وقال رئيس عمليات الشحن والتسليم في «الاتحاد للشحن» توماس شورمان: «مع إطلاق حلول سبيد كارغو التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل «الاتحاد للشحن» على إحداث تحول في عمليات الشحن الجوي وتحسين سعة الشحن كأحدث خطوة في رحلة التحول الرقمي. وقد تم اختيار سنغافورة كأول محطة تعمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي من شأنها تعزيز الكفاءة ورقمنة وتوحيد مناولة الشحن عبر شبكة الاتحاد للشحن وتعزيز مستويات خدمة عملائنا».

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