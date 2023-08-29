88 مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي في 2024

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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توقع ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 88 مليون مسافر خلال العام المقبل بدعم تنامي الحركة السياحية والتجارية في الإمارة، وتوسع الناقلات الوطنية، واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطار.

وكانت مطارات دبي قد عدلت توقعاتها لأعداد المسافرين خلال العام الجاري لترتفع من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر.

وقال الجوكر في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي تصل حالياً إلى نحو 100 مليون مسافر، وهناك عمل متواصل منذ العام 2016 على خطة لرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 120 مليون مسافر من خلال تحسين الإجراءات وتفعيل التكنولوجيا وزيادة الكفاءات وتحديث الأجهزة وإعادة تنظيم وتصميم المناطق.

وأكد الجوكر أن الخطوات التي اتخذها مطار دبي الدولي والإجراءات التي نفذها ساهمت في زيادة سلاسة الحركة وتخفيف الازدحام بشكل كبير داخل المطار مشيراً إلى أن 96 % من المسافرين المغادرين من مطار دبي يحتاجون إلى أقل من 7 دقائق لإنهاء الإجراءات، في حين أن 97 % من القادمين يقضون أقل من 14 دقيقة لإنهاء الإجراءات، وهناك عمل متواصل لتحسين وتطوير هذه الأرقام ضمن خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية دون الحاجة إلى إضافة منشآت جديدة.

وقال الجوكر إن البوابات الذكية تلعب دوراً كبيراً في تخفيف الازدحام لاسيما خلال فترة الذروة، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة مستخدمي البوابات الذكية من المسافرين عند المغادرة والتي وصلت إلى نحو 50 % من إجمالي المغادرين، في حين أن 45 % من إجمالي القادمين إلى دبي يستخدمون البوابات الذكية، الأمر الذي يشير إلى حجم الدور الذي تلعبه هذه البوابات في تخفيف الضغط على الكاونترات وسرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام.

وأضاف أن المطار يواصل العمل على تطوير الخدمة في البوابات الذكية، بهدف اعتمادها من قبل أكبر عدد من المسافرين، لتجنب التأخير في إنهاء إجراءات الدخول والخروج.

تقنيات

وقال الجوكر إن مطارات دبي تستفيد بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المسافرين عبر العديد من الأنظمة من ضمنها نظام تدفق المسافرين الواصلين إلى المطار، حيث يتم من خلال هذا النظام تزويد الشركاء بأعداد المسافرين بشكل مسبق كل ساعة للاستعداد لاستقبالهم، كما يعمل المطار على أنظمة أخرى مع شركات الطيران وشركات المناولة الأرضية بهدف تسريع الإجراءات، مشيراً إلى أن المطار نجح في استيعاب الزيادات الأخيرة في أعداد المسافرين دون الحاجة إلى زيادة الكوادر البشرية.

وشهد مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في العام 2019. واستقبل المطار 41.6 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر من 100 % من أعداد المسافرين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

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