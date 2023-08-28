شراكة في دبي لدعم حلول أتمتة السفر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ويبانجيج»، الشركة المتخصصة في مجال أتمتة التسويق، توقيع شراكة استراتيجية في دبي مع «تي بي أو» TBO.COM، المنصة العالمية لحلول السفر، لدعمها في إرساء تحول رقمي شاملة. وتتطلع «تي بي أو» إلى الاستفادة من أحدث أدوات الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي توفرها «ويبانجيج»، إضافة إلى خبرة مخططي الرحلات ومحركات التخصيص لديها لتمكين وكلاء السفر من خدمة عملائهم وفق أفضل المعايير.

وتشتهر «تي بي أو» باستراتيجيتها النوعية التي تركز على التعامل بين الشركات والوكلاء في قطاع السياحة. وتهدف هذه الاستراتيجية، الأولى من نوعها في المنطقة، إلى تمكين الوكلاء من زيادة أرباحهم عن طريق تقديم خدمات مدروسة للمسافرين الباحثين عن خدمات سياحية مخصصة تضمن أعلى مستويات الراحة والسهولة. وتمكنت «تي بي أو» من توسيع نطاق أنشطتها ليشمل أكثر من مليون فندق و120 دولة على مستوى العالم، عبر اعتماد هذه الاستراتيجيات المبتكرة وتزويد الوكلاء الدعم على مدار الساعة والتعامل بأكثر من 55 عملة.

وقال جوراف بهاتناجار، المؤسس المشارك العضو المنتدب لمنصة «تي بي أو»: «نتوجه على غرار جميع منصات حلول السفر نحو اعتماد أحدث الحلول التقنية لزيادة نسبة التحويلات والتفاعل القائم على التحليلات. وتتماشى حلول أتمتة التسويق لدى ويبانجيج مع حجم عملياتنا ومستوى تطلعاتنا. وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات مخصصة لوكلائنا وشركائنا، الذين بدورهم يوفرونها للكثير من المسافرين في أنحاء العالم».

وأكد أفليش سينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «ويبانجيج» ضرورة حرص الشركات التي تقدم خدماتها للعملاء من الشركات على تزويدهم الخدمات التي ترضي تطلعات عملائهم، وقال: تعتمد المرحلة التالية من نمو الأعمال المباشرة بين الشركات على توفير تجربة عملاء متميزة، إذ نتوقع ازدياد التنافسية في القطاع نتيجة اعتماد رؤية موحدة للوكلاء ومنهج التصنيف الديناميكي وإمكانات أتمتة وتنسيق الاتصالات في مختلف قنوات التواصل ويمثل هذا الهدف الركيزة الأساسية التي تقوم عليها شراكتنا مع تي بي أو.

ونجح نظام التشغيل المتكامل للحفاظ على العملاء الذي أطلقته ويبانجيج في تقديم نتائج متميزة للشركات في مختلف القطاعات، ما انعكس في امتلاك الشركة محفظة عملاء تضم أكثر من 800 شركة عالمية. وتمكنت الشركة منذ دخولها رسمياً منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من استقطاب أكثر من 60 عميلاً جديداً كل ثلاثة أشهر. وبلغ نمو الشركة ذروته مع نجاحها في جمع 20 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية من السلسلة ب، بإدارة صندوق سينجولاريتي لفرص النموّ وشركة إس دبليو سي جلوبال، إذ شهدت الجولة مشاركة المستثمرين الحاليين في المنصة إنديا كوتينت وبلوم فنتشرز وإيان فاند وغيرهم من مستثمري رأس المال المغامر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز