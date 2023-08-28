خلل فني يشلّ أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب خلل فني في شل أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وكشفت تقارير إخبارية، اليوم، أن شبكة مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا معطلة، مشيرةً إلى أنه سيتم تأجيل رحلات الركاب، وذلك حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».

وقال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: «نواجه حالياً مشكلة فنية، وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة»، مؤكدين أن المهندسين يعملون على العثور على العطل وإصلاحه.

وأضافوا: «نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل».

وذكرت صفحة شركة الطيران Loganair على منصة «إكس» أن العطل حدث على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح.

ولفتت إلى أن الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير.

وأضافت: «إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز