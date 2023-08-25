خصومات كبرى للفنادق مع الأيام المتبقية من مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للاستفادة من الأيام المتبقية من «مفاجآت صيف دبي»، التي تنبض خلاله المدينة بالحياة، مع مجموعة من العروض المذهلة في مختلف الفنادق والمنتجعات. ومع اقتراب الدورة السادسة والعشرين للمفاجآت من نهايتها في 3 سبتمبر، حيث الفرصة سانحة أمام الزوار والمقيمين للاستفادة من العروض المذهلة التي تقدّمها مجموعة واسعة من المنتجعات والفنادق في جميع أنحاء المدينة، من نخلة جميرا إلى فنادق وسط مدينة دبي.

وسيجد الزوار في فنادق دبي عروضاً مذهلة تناسب جميع الأذواق. للاستمتاع بنهاية الصيف مع عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free) الذي لا يفوّت، بالإضافة إلى العديد من العروض والمزايا الأخرى في المنتجعات الصحية، والمطاعم والمقاهي، والأسعار الحصرية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عروض العائلات

ويمكن للزوار حزم حقائبهم لزيارة فندق ذا بالاس داون تاون دبي، حيث ينتظرهم ذكريات عائلية ساحرة، فيما يمكن للأطفال الاستمتاع بإقامات مجانية وتناول الطعام خلال إجازتهم الصيفية في هذه الواحة الفاخرة. بينما يدعوهم كل من جميرا زعبيل سراي، وجميرا النسيم، وجميرا ميناء السلام للاستمتاع بالإقامة لمدة 3 ليالٍ والحصول على خصم يصل إلى 25%، وتدليل أنفسكم بما يقدّمه السبا من علاجات رائعة.

كما يقدّم فندق جميرا القصر خصماً بنسبة 25% على الإقامة لمدة 3 ليالٍ في غرفة الديلوكس، في حين يستقبل فندق كمبينسكي مول الإمارات الأطفال بإقامة مجانية، ويوفر لكم خصماً بنسبة 20% على أعلى أسعار للغرف، بالإضافة إلى تخفيضات في المطاعم، ومكافأة إضافية مشوقة في سكي دبي.

عروض بأسعار مخفّضة

ويمكن الاستمتاع بقضاء عطلة لا تُنسى مع خمس ليالٍ بسعر ثلاث في حبتور بالاس دبي، وفندق V دبي، وهيلتون دبي حبتور سيتي، أو دلّلوا أنفسكم وأحبائكم بإقامة فاخرة في فندق العنوان سكاي فيو، والعنوان فاونتن فيو، وفيدا كريك هاربور، وفيدا الإمارات هيلز، وبالاس وسط المدينة، وغولدن ساندز خلال «مفاجآت صيف دبي»، وجميعها تقدّم تخفيضات بنسبة 25%. ويمكن قضاء بعض الوقت في الراحة والاستجمام في جميرا دار المصيف مع خصم 25% عند الإقامة لمدة تزيد عن 3 ليالٍ، والاستمتاع بعروض السبا الرائعة، والحصول على مساعد شخصي لتلبية جميع احتياجاتكم. أما أعضاء برنامج الولاء في Accor، فيمكنهم الحصول على خصم 10% في مجموعة من الفنادق المختارة.

عرض للأطفال مجاناً (KIDS GO FREE)

فتحت فنادق دبي أبوابها بكل ترحيب للأطفال خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن لطفلين كحد أقصى الإقامة في غرف الأهل مجاناً، وتناول الطعام مجاناً، وقضاء وقت ممتع في نوادي الأطفال المنتشرة في فنادق المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض عروض الطعام قد تختلف حسب الفندق، ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة على visitdubai.com.

ويمكن اكتشاف سحر فندق ومنتجع أتلانتس النخلة، وانطلقوا مع أطفالكم في مغامرة للاستمتاع بالعجائب المائية التي يزخر بها، وتذوّق أشهى المأكولات في مطاعمه الرائعة. يضم هذا الفندق المشهور عالمياً أكثر من 1500 غرفة فاخرة، وحديقة مائية مذهلة، ومطاعم راقية لاقت إعجاب العديد من الكبار الطهاة المشهورين، وحوض أسماك مذهلاً يضم مجموعة من أكثر من 65,000 كائن بحري.

ويقدم فندق لو ميريديان دبي للصغار فرصة استثنائية لاستكشاف المدينة، بينما يُعد فندق بولمان سيتي سنتر ديرة دبي الوجهة المثالية للاستمتاع بأحدث المرافق العصرية، وكلاهما لديه عرض للأطفال مجاناً. استمتعوا بإقامة عائلية لا تُنسى في فندق جولدن ساندز في خور دبي مع عرض الأطفال مجاناً الصيفي. استخدموا الرمز الترويجي SUMKIDSFREE عند الحجز واستمتعوا بحمام السباحة الخارجي والمطاعم المتميزة وجلسات التدليك داخل الغرفة ومغامرات رائعة في قيادة الدراجات الهوائية.

وللعائلات التي تبحث عن إقامة بميزانية مناسبة، فإن فندق ميديا روتانا دبي هو المكان المثالي، حيث يمكن للأطفال دون سن 13 عاماً الإقامة وتناول الطعام مجاناً.

ويقدم فندق H وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز فخامة حضرية للأهل وملاذاً مجانياً للأطفال دون سن 12 عاماً. أما في فندق إيبيس ستايلز دراغون مارت، فلا يقتصر الأمر على إقامة الأطفال مجاناً فحسب، بل يمكنهم أيضاً الاستمتاع بتجارب تناول الطعام العائلية المجانية أثناء إقامتهم.

ومن الخيارات الرائعة التي يمكنكم الاستفادة منها في أواخر أيام الصيف، نذكر فندق أمواج روتانا المكون من 300 غرفة على الممشى في جميرا بيتش ريزيدنس، حيث يمكن للأطفال الإقامة مجاناً حتى شهر سبتمبر، وقضاء وقت ممتع في اللعب على الرمال وركوب الأمواج، والسباحة في حمامات السباحة الفسيحة، ونادي Little Pirates للأطفال - وكل ذلك مجاناً.

هل أنتم مستعدون للارتقاء بإجازتكم العائلية إلى مستوى آخر؟ يسعد فندق جميرا برج الإمارات باستقبالكم أنتم وأطفالكم الصغار لقضاء إجازة من العمر. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل تناول وجبات الطعام مجاناً والحصول على سرير إضافي والدخول إلى الشاطئ الخاص وحديقة وايلد وادي المائية مرة واحدة مع كل إقامة.

وفي فندق ماريوت الجداف يستمتع الأطفال بإجازة مجانية، والأمر نفسه في فندق سويس أوتيل المروج، حيث يمكن الاسترخاء والاستمتاع بأعلى مستويات الفخامة بينما يقضي أطفالكم إجازة مجانية.

ولتغيير الأجواء، يمكن الاستمتاع بتجربة التطوّر العمراني لمدينة دبي في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، الذي يقدّم للأطفال دون سن 12 عاماً الإقامة والطعام مجاناً، كما يمكن الانطلاق في مغامرة مجانية في المدينة أو الاستمتاع بأحدث المرافق العصرية في قلب ديرة في فندق بولمان. كما سيجد الأطفال فرصة لاستكشاف دبي والإقامة مجاناً في فندق سيتي سنتر ديرة دبي.

ولمزيد من العروض المجانية المخصصة للأطفال، يمكن التوجه إلى فندق روتانا الجداف سويت دبي لقضاء وقت ممتع من الراحة والاسترخاء، أو منتجع حبتور جراند أوتوغراف كوليكشن من فئة الخمس نجوم لعيش تجربة الرفاهية العربية مع إقامة مجانية لأطفالكم الصغار، ولمزيد من الفخامة والرقي، يمكنكم أيضاً الإقامة في فندق تاور بلازا.

وفي فندق وأبراج شيراتون خور دبي بفخامته المعهودة يمكن الاستمتاع بتجربة مدينة دبي مع أطفالكم، أو استكشاف الأناقة العصرية في فندق جراند كوزموبوليتان، الذي يوفر أيضاً إقامة مجانية للصغار.

قيمة كبيرة بميزانية قليلة

للاستفادة من أكبر عروض الإقامة في الفنادق، يمكنكم زيارة فندق جيه إيه ليك فيو، وذا مانور باي جيه إيه، وجيه إيه بالم تري كورت، ومنتجع جيه إيه، وفندق جيه إيه أوشن فيو، وفندق حتا فورت، حيث يمكنكم الحصول على تخفيضات تصل إلى 40% على أفضل أسعار الغرف، بالإضافة إلى رصيد يومي لتناول الطعام والمشروبات يصل إلى 200 درهم.

ويمكن الاستمتاع بجولة تسوق حافلة بالمفاجآت الرائعة هذا الصيف، من صفقات وعروض لا تفوت إلى ألذ أصناف المأكولات والكثير من الفعاليات الترفيهية المستمرة مع موسم مفاجآت صيف دبي حتى 3 سبتمبر 2023.

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