«العربية أبوظبي» إلى مدينة لار في إيران

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء تسيير رحلات جديدة بين أبوظبي ومدينة لار في إيران، وستربط الرحلات المباشرة بين مطاري أبوظبي الدولي ولارستان الدولي، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً ابتداء من 14 سبتمبر 2023.

ومن خلال إطلاق الرحلات الجديدة إلى مدينة لار، باتت شبكة «العربية أبوظبي» تغطي 33 وجهة، بما في ذلك طشقند، والإسكندرية، وسوهاج، والقاهرة، ودكا، والخرطوم، وتشاتوجرام، وكاتماندو، وكولكاتا، ومسقط، وصلالة، وطرابزون، وتبليسي، وفيصل أباد، وملتان، وكوتشي، وكاليكوت، وتريفاندروم، وإسطنبول صبيحة، وتشيناي، ومومباي، ولار، وأحمد آباد، والبحرين، وبيروت، وعمّان، وبغداد، وباكو، والكويت، وطهران، ويكاترينبورغ، وثيروفانانثابورام، وموسكو، وكازان.

وتشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً يضم 10 طائرات من طراز «ايرباص» A320، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد، وأكثرها مبيعاً في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز