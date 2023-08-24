تخفيضات هائلة للفترة المتبقية من «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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شارف موسم الصيف على الانتهاء، ومعه تدق ساعات العودة إلى المدارس، ومع ذلك، لا يزال هناك متسع من الوقت لاستكشاف كل ما تقدمه الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي»، الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من الفعاليات الترفيهية والفعاليات الحيّة، والتخفيضات والعروض الترويجية في المتاجر ومراكز التسوق، والفنادق، والمطاعم والمقاهي التي تقدم تجارب لا تُنسى خلال موسم الصيف.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار ألا يفوّتوا فرصة قضاء أوقات ممتعة مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، التي ستسدل الستار على فعالياتها في 3 سبتمبر المقبل، والتي تقدم الكثير من التجارب المميزة خلال الفترة المتبقية من المفاجآت، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية التي لا تُنسى.

عطلة نهاية الأسبوع الختامية

وكالبت المؤسسة بالاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» من 1 سبتمبر حتى 3 سبتمبر مع مجموعة مذهلة من الحفلات التي تُحييها أسماء متميزة في عالم الفن، ومع التخفيضات الختامية الضخمة، إضافة إلى الفرصة الأخيرة للفوز بجوائز رائعة.

في ختام مهرجان «بيت ذا هيت» لهذا الصيف، ستقيم فرقة موسيقى الروك «مسار إجباري» ومغني موسيقى «الراب» الفلسطيني «بيغ سام»، حفلاً ضخماً سيشعل مسرح «ذا أجيندا» في الأول من سبتمبر بمزيج فريد من الموسيقى الشرقية والديسكو والفانك.

استمتعوا بليلة ممتعة تجمع بين الفن والترفيه مع فنان بوليوود متعدد المواهب، «فرحان أختر»، الذي سيُحيي أول حفل له في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في الأول من سبتمبر. وفي أمسية الثاني من سبتمبر، سيكون في انتظاركم حفل مميز مع فنان موسيقى الأفرو بوب الساحر دافيدو، الذي سيُقدم عرضاً مبهراً في كوكا كولا أرينا ينتظره الآلاف من المعجبين، كيف لا، وقد حققت أغاني هذا الفنان أكثر من 2 مليار بث على مستوى العالم، ما يجعل صدى موسيقاه يتردد في جميع أنحاء العالم، ويعدكم من خلال جولته «Timeless Tour» بمزيج استثنائي ولا يُنسى للثقافات الأفريقية والإماراتية.

وبعد نفاد تذاكر حفلاته الموسيقية في جميع أنحاء العالم، سيعتلي المغني وكاتب الأغاني الحائز على العديد من الجوائز «جاه خليب» مسرح كوكا كولا أرينا في 3 سبتمبر، ليقدم لجمهوره الكبير أغانيه الشهيرة التي حطمت الأرقام القياسية مثل «ليلى» و«مدينة» و«ماماسيستا»، ويَعِد هذا الحفل بأن يكون تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين.

ويمكن الانطلاق في رحلة من الفكاهة والمرح مع المسرحية الكويتية «الغرفة 13»، التي ستُعرض في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي في 1 سبتمبر. تقع أحداث هذه المسرحية الكوميدية الاجتماعية على خلفية غرفة فندق صغيرة، وتروي لنا مغامرات زوجين حديثين اختارا قضاء شهر العسل في غرفة غريبة تحمل الرقم 13، وقد كانت هذه الغرفة من قبل لرجل مسن مصاب بمرض الزهايمر كان أطفاله يتصارعون مع مخاوفهم وعلاقاتهم الأسرية المعقّدة، ما جعلهم يولون مهمة رعاية والدهم إلى ممرضة متفانية، أصبحت رفيقة هذا العجوز غير المتوقعة في أيامه الأخيرة. ويشارك في هذه المسرحية الرائعة فريق من النجوم بقيادة الموهوب أحمد العونان، وعبدالناصر درويش، وسلطان الفراج، وحسين المهدي، ويوسف الحشاش، وبشار الجزاف، ومنال الجارالله، وأريج العطار، والفنانة الكبيرة سماح.

ويمكن عدم تفويت فرصة الاستمتاع بالعديد من التجارب التعليمية والترفيهية العائلية الممتعة في عالم مدهش، والتي تُقام في القاعات من 3 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي، قبل إغلاق أبوابه في 27 أغسطس الجاري. رحبّوا مع أطفالكم بمدهش ودانة، واستمتعوا بالأنشطة الممتعة، وبألعاب الفيديو والألعاب اللوحية مع Gamefy وTabletop ME، ولا تنسوا تذوّق المأكولات اللذيذة في منطقة الآيس كريم MELT، ومقهى مدهش، بالإضافة إلى العديد من عروض المأكولات والمشروبات الأخرى. ويمكن تجربة جميع الأنشطة وورش العمل والفعاليات الممتعة الأخرى في عالم مدهش هذا الصيف.

هل شاهدتم التعاون الممتع بين السنافر وشخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة، والمعروض في حلبة التزلج على الجليد في دبي مول؟ ويمكن عدم تفويت فرصة رؤية اللوحات الإعلانية الجذابة ثلاثية الأبعاد التي تعرض الصداقة الجميلة بين هذه الشخصيات المحبوبة والتي ستبقى معروضة حتى 3 سبتمبر.

كما عقد مدهش ودانة هذا العام شراكة مع العلامة التجارية العالمية لمستحضرات التجميل إنجلوت، من أجل تعاون حصري ومذهل. ولذلك، ندعوكم لزيارة متجر إنجلوت في دبي هيلز مول ابتداءً من الساعة 6 مساءً كل يوم وحتى 3 سبتمبر لمشاهدة تعاون «Playinn with Dana»، والاستمتاع بتجربة مظهر جمالي مستوحى من إطلالات مدهش ودانة. ويمكنكم المشاركة في مسابقة وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة «إنجلوت الخليج» على إنستغرام حتى 27 أغسطس، للفوز بسلة هدايا رائعة وفرصة للظهور على الصفحة، وذلك ببساطة من خلال تصميم إطلالة خاصة بكم تكون مستوحاة من مدهش ودانة، ونشر صورة لهذه الإطلالة مع الإشارة إلى حساب العلامة التجارية. كما سيحصل أي شخص يتسوق في أي من متاجر إنجلوت في دبي في الفترة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر على منتج حصري وشخصي مع كل عملية شراء، والذي سيتم إعداده للاستلام في 10 سبتمبر.

ولمحبي الطعام والنكهات المتميزة، يمكن الاستمتاع بتجربة تذوق طعام لا تُنسى مع أكثر من 60 مطعماً من المطاعم المفضلة لديكم في دبي، والتي تقدم العديد من العروض المذهلة خلال «أسبوع الصيف للمطاعم»، ويمكن عدم تفويت الأيام القليلة المتبقية لاستكشاف مطابخ وأطباق من جميع أنحاء العالم مع هذه العروض المذهلة حتى 27 أغسطس.

وعلى الزوار الاستعداد لقضاء ليلة من الضحك المتواصل، حيث تعود الفنانة الكوميدية الأيرلندية الشهيرة جوان ماكنالي إلى دبي لتقديم حفلة حصرية لليلة واحدة ضمن فعاليات «لايف آت ذا أجيندا» في الثاني من سبتمبر. ولا شك في أن الفنانة ستسحر الحضور مرة أخرى بفنها الكوميدي الفريد من نوعه، والذي يمزج بين الذكاء في الطرح والأداء المتقن، والمصداقية العالية والشجاعة.

التخفيضات النهائية

ويمكن عدم تفويت فرصة الاستفادة من التخفيضات المذهلة التي تحدث خلال موسم الصيف، مثل العروض التي لا تقبل المنافسة في «ريفولي» (Rivoli) و«ريفولي آيزون» (Rivoli EyeZone) و«أور تشويس» (Hour Choice) مع عرض Beat the Clock الترويجي الخاص بـ«مفاجآت صيف دبي» بالتعاون مع مجموعة ريفولي، والمتوفر حصرياً لمدة ثلاثة أيام، من 25 حتى 27 أغسطس. ويمكن للمتسوقين زيارة هذه المتاجر في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات خلال ساعات العمل. وعلاوة على ذلك، سيتم اختيار 35 فائزاً للحصول على قسائم تتراوح قيمتها بين 1000 درهم إلى 10,000 درهم عند شراء الساعات والنظارات.

ولمزيد من المكافآت، يمكن المشاركة في عرض «صيف لا يُنسى مع بلو»، فعند التسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول، يمكنكم الدخول في آخر سحبين أسبوعيين للحصول على فرصة لربح مليون نقطة مكافآت «بلو» حتى 3 سبتمبر.

أما إذا كنتم ترغبون في الفوز بسيارة نيسان إكس-تريل الجديدة كلياً، فعليكم المشاركة في العرض الترويجي «تسوق، انطلق، واستمتع» (Shop, Drive & Live it Up) الذي تقدمه مجموعة مراكز التسوق في دبي. فكل ما عليكم فعله هو التسوق بقيمة 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة للحصول على تذكرة ذهبية، والفرصة لتكونوا أحد الفائزين الستة المحظوظين، وذلك حتى 3 سبتمبر.

وأمام محبي التسوق فرصة أيضاً للاستفادة من التخفيضات الكبيرة والحصرية في جميع أنحاء المدينة مع العرض الترويجي «وفر أكثر عند التسوق أكثر»، حيث يمكنكم الاستمتاع بعروض رائعة في متاجر 1915 من صديقي وأولاده في برجمان، ودبي مارينا مول، وسيتي سنتر مردف، وبوتيك ساعات جيس في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وبرجمان.

وعند التسوق وإنفاق 300 درهم أو أكثر باستخدام محفظة SHARE أو من خلال مسح إيصالات التسوق في التطبيق، يمكنكم الحصول على فرصة لتكونوا أحد الفائزين الخمسة الذين سيصبحون من أصحاب الملايين مع عرض «SHARE» في «مفاجآت صيف دبي»، حيث سيحصل كل فائز على ما يعادل 100,000 درهم على شكل نقاط برنامج مكافآت SHARE. ويتوفر هذا العرض في مراكز تسوق مجموعة ماجد الفطيم - مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة«. ابدأوا الآن بتنزيل تطبيق SHARE من Google Play ومتجر Apple.

ولا تنسوا لقاء ثنائي «مفاجآت صيف دبي» المفضل لدى الكبار والصغار، مدهش ودانة، أثناء توجههما إلى دبي هيلز مول، للتعاون مع العلامة التجارية إنجلوت، التي تقدم منتجات مستوحاة من هاتين الشخصيتين المحبوبتين.

عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free)

لا تفوتوا الفرصة لخوض مغامرة عائلية رائعة هذا الصيف مع الأيام الأخيرة من عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free).

وتستمر خلال شهر أغسطس التجارب المذهلة والعجيبة في عالم آية في وافي سيتي مول، والتي تُعد وجهة ترفيهية مثالية لتجربة حسية غامرة تحيط بكم فيها الأصوات والأضواء والصور عالية التقنية على امتداد مساحة فسيحة تبلغ 3700 متر مربع، تشمل 12 منطقة مميزة تشكل عالم آية، حيث تسرد كل منطقة منها قصةً مختلفة.

وهذا ليس كل شيء، إذ يدعوكم متحف الأوهام في دبي لزيارة أكثر من 60 معرضاً مذهلاً، وأوهاماً بصرية، والتجارب الغامرة والغريبة، حيث ستدخلون إلى عالم من الخدع البصرية الساحرة التي ستنير عقولكم وتجعلكم تنظرون إلى العالم بعيون جديدة مع عرض للأطفال مجاناً (Kids Go Free).



ولتحظوا بذكريات لا تُنسى هذا الصيف، ندعوكم لزيارة برج خليفة الغني عن التعريف مع أحبائكم، حيث يمكن لطفلين الدخول مجاناً مع شخصين بالغين، ورؤية الإطلالات الخلابة على المناظر المذهلة من الطابقين 124 و 12. لا تفوتوا هذا العرض المذهل الذي سيستمر حتى 31 أغسطس.



ولمزيد من الحماس والتشويق، ننصحكم بزيارة إكس سترايك، الوجهة الترفيهية الداخلية المليئة بالمغامرات، أو التوجّه إلى مركز وو هوو الترفيهي للأطفال، أو استكشاف عجائب مدينة إكسبو دبي، أو التقاط الصور مع نجومكم المفضلين في متحف مادام توسو، أو استكشاف الاحتمالات اللامحدودة التي يزخر بها متحف المستقبل، أو يمكنكم أيضاً قضاء وقت ممتع في المنحدرات الثلجية في سكي دبي، وغيرها الكثير من الوجهات الترفيهية المذهلة التي تضمها دبي هذا الصيف.

لا تفوّتوا الفرصة للاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع أطفالكم خلال آخر أيام الصيف في هذه الوجهات الحصرية مع عرض للأطفال مجاناً (Kids Go Free) الذي قارب على الانتهاء.

آخر فرصة للاستفادة من عروض وباقات الفنادق

سارعوا باغتنام الفرصة قبل فوات الأوان! لا يزال بإمكانكم الاستفادة من تخفيضات رائعة على إجازة الأحلام مع اقتراب «مفاجآت صيف دبي» من نهايتها الكبرى في 3 سبتمبر 2023.

هل كنتم تحلمون بإقامة صيفية لا تُنسى؟ لا تبحثوا أبعد من هنا، لأن أرقى الفنادق والمنتجعات في دبي تفتح لكم أبوابها بعروض حصرية. انتعشوا في المياه الفيروزية لحمامات السباحة الفخمة، ودللوا حواسكم في ترف الغرف الفاخرة، وتذوّقوا أطباقاً رائعة بنكهات غنية، وكل ذلك بتكلفة بسيطة.

ولا تنسوا أن أكثر من 80 فندقاً المشاركة في العرض تقدم أيضاً عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free)، ما يجعل هذه العروض ببساطة رائعة للغاية بحيث لا يمكن تفويتها. يمكنكم زيارة Visit Dubai والاطلاع على المزيد من المعلومات على العروض.

عروض العودة إلى المدارس

وعلى المتسوقين والزوار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديدة بمجموعة من العروض والمفاجآت الاستثنائية خلال الأيام المتبقية من «مفاجآت صيف دبي». فمع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد، تعود «منحة مدهش» من جديد لتنير حياة مجموعة من الطلاب وعائلاتهم في جميع أنحاء الإمارة.

وفي عامها الرابع على التوالي، تقدم «منحة مدهش» فرصة استثنائية لـ15 فائزاً من خلال تأمين 20,000 درهم لكل منهم، من أجل دعم وتمويل مسيرتهم التعليمية. كل ما عليكم فعله هو إنفاق 200 درهم أو أكثر في أي من مراكز نخيل مول التجارية المشاركة، بما في ذلك ابن بطوطة مول، وسيركل مول، أو في أحد مراكز نخيل بافيليون السبعة الموزعة في المدينة العالمية، وديسكفري جاردن، والفرجان، وجزيرة جميرا، وجميرا بارك، ثم تقديم الإيصالات في مكتب خدمة العملاء بالمركز التجاري للدخول في السحب الخاص بهذه المبادرة.

ولا تتوقف المفاجآت هنا، حيث تقدم متاجر جمبو للإلكترونيات مجموعة من العروض والسحوبات المذهلة خلال عرض «العودة إلى المدارس»، فعند شراء إلكترونيات بقيمة 1000 درهم، ستحصلون على فرصة الفوز بمبلغ مذهل بقيمة 25,000 درهم على شكل رسوم مدرسية. كما سيفوز أحد المتسوقين يومياً بجهاز كمبيوتر محمول بمجرد إنفاق 1,000 درهم أو أكثر على أي جهاز إلكتروني من محال جمبو.

وللطلاب والأهل من محبي التكنولوجيا، فإن بطاقة امتياز طلاب GenZ من متجار «إ ماكس» تفتح لكم الأبواب للحصول على أسعار حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة حتى 15 سبتمبر، مع هدية إضافية تتمثل في قسيمة شراء «إ ماكس» بقيمة 100 درهم. ومن المؤكد أن أوائل المتسوقين سيقدرون مكافآت العودة إلى المدارس المذهلة التي سيحصلون عليها هنا.

وأخيراً، يمكن استكشاف مجموعة «بان هوم» الرائعة للأطفال، والتي تضم مجموعة من أثاث الأطفال ومستلزمات العودة إلى المدرسة، كما أن فرصة الفوز بمنحة دراسية بقيمة 30,000 درهم لتغطية الرسوم المدرسية لطفلكم ستجعل التسوق داخل المتجر أو عبر موقعه الإلكتروني تجربة مجزية حقاً. واستفيدوا أيضاً من عروض مذهلة تصل إلى 70 % على جميع المنتجات، ما سيجعل موسم العودة للمدارس هذا العام رائعاً حقاً.

ويمكن الاستمتاع خلال مفاجآت صيف دبي بموسم صيفي حافل بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة، والتي تستمر حتى 3 سبتمبر 2023.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.

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