«طيران الإمارات» تنقل 14 مليون مسافر في 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «طيران الإمارات» واحداً من أقوى فصول الصيف من حيث حركة المسافرين على الإطلاق، حيث نقلت 14 مليون مسافر على متن 50 ألف رحلة من وإلى 140 مدينة، بمتوسط ملاءة مقاعد يزيد على 80%، عبر شبكتها العالمية خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس 2023.

وتظهر اتجاهات حجوزات «طيران الإمارات» للأشهر المقبلة طلباً قوياً متواصلاً على السفر الدولي، عبر شبكة خطوطها العالمية، كما حافظت دبي على جاذبيتها الكبيرة في أوساط المسافرين، خلال أشهر الصيف، حيث قدم 2 مليون عميل إلى الإمارة للاستمتاع بمعالمها وفعالياتها، التي تقام على مدار العام، وشملت أهم الأسواق التي قدم منها زوار دبي على رحلات طيران الإمارات، خلال أشهر الصيف كلاً من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وباكستان والسعودية والصين ومصر والكويت، وشكلت العائلات أكثر من 35% من زوار دبي على رحلات «طيران الإمارات»، وزاد متوسط إقامتهم على أسبوعين، للاستمتاع بالفعاليات والمواقع والمعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وتتوقع «طيران الإمارات» طفرة أخرى في الطلب على السفر إلى دبي في الموسم الشتوي المقبل.

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