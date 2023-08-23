«مفاجآت صيف دبي» تشجع السياحة الداخلية بعروض حصرية

المصدر: دبي - البيان

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أصبح قضاء موسم الصيف في دبي مع العائلة أفضل من أي وقت مضى بفضل العروض الرائعة والتجارب الاستثنائية المناسبة لجميع الميزانيات، والمتاحة حصرياً للمواطنين والمقيمين خلال «مفاجآت صيف دبي»، الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ولذلك، تدعو المؤسسة للاستفادة إلى أقصى حدٍ من هذه العروض الرائعة خلال الصيف، فإذا كنتم تخططون لقضاء إجازة قصيرة أو عطلة طويلة من المرح والمتعة مع عائلاتكم، فكل ما عليكم فعله هو زيارة الموقع الإلكتروني visitdubai.com للاطلاع على مجموعة الفنادق التي تقدم عروضاً حصرية للسكان في دولة الإمارات، والاستمتاع بتخفيضات على الإقامة في الفنادق، والعديد من الأسعار المميزة والمخفضة، والعروض الرائعة الأخرى التي لا يمكن تفويتها.

وتتضمن الفنادق والمواقع الشهيرة التي تقدم هذه العروض القيّمة: هوليداي إن في دبي فستيفال سيتي، وكراون بلازا جميرا، وموفنبيك غراند بلازا مدينة دبي للإعلام، وفوكو دبي النخلة، وفيدا تلال الإمارات، وفندق فيدا كريك هاربور، وفندق إيدج كريك سايد، وإنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والعنوان وسط المدينة، وهيلتون جاردن إن مول الإمارات، فندق تايم أسما، وبالاس وسط المدينة، وفندق ذا إتش دبي، والعنوان سكاي فيو، وفندق أرماني دبي، والعديد من الفنادق والوجهات الرائعة التي ستكون بانتظاركم لقضاء أوقات لا تُنسى.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تسلط فعاليات «مفاجآت صيف دبي» الضوء على أفضل ما في مدينتنا طوال أشهر الصيف. وبالإضافة إلى استقطابها للزوار من مختلف دول العالم، فإنها تقدم عروضاً وباقات تعزز السياحة الداخلية وتدعم جودة الحياة للمقيمين. كما أنه في ظل العروض الترويجية والتخفيضات المميزة، فإنها تضمن قضاء موسم صيفي في المدينة ممتع ومناسب لجميع الميزانيات، خصوصاً للعائلات والأطفال. ويمكن للمقيمين الاستمرار بقضاء أوقات ممتعة والاستفادة من العروض الحصرية لسكان الإمارات فقط خلال مفاجآت صيف دبي حتى 3 سبتمبر».

إذا كنتم تبحثون عن وسيلة رائعة للاسترخاء وقضاء أوقات لا تُنسى مع أفراد الأسرة، يمكنكم الاطلاع على العروض على الإقامات الفندقية العائلية والعطلات الصيفية، بالإضافة يمكن للزوار الاستمتاع بقائمة طويلة تشمل المعالم والوجهات الترفيهية التي تسمح للأطفال بالدخول مجاناً عندما يدفع البالغون ثمن تذكرة كاملة، كما تقدم العديد من الفنادق والوجهات الترفيهية عروضاً قيّمة إضافية لروادها.

ويقدم أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً إقامات مجانية للأطفال، مع مجموعة من العروض الترويجية الخاصة، مثل التخفيضات التي تصل إلى 35 بالمئة للمقيمين، ما يعني أنه يمكن للعائلات باختلاف ميزانيتها وعدد أفرادها الاستمتاع بأفضل ما يقدمه قطاع الضيافة في دبي هذا الصيف من خلال العروض القيمة المقدمة في الفنادق وغيرها من الوجهات قبل انتهاء مفاجآت صيف دبي.

ولا يقتصر عرض «للأطفال مجاناً» (Kids Go Free) على الفنادق والمنتجعات فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة واسعة من المعالم السياحية والمتنزهات والوجهات الترفيهية المحبوبة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك دبي باركس آند ريزورتس، وعالم آية، وإكس سترايك، ومركز وهوو للأطفال، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف مدام توسو، وريل سينما، مرصد سكاي فيوز، ومرصد آت ذا توب، وذا فيو في النخلة، وفندق ليغو لاند وغيرها من الوجهات. استفيدوا من هذه العروض المذهلة التي ستحققون منها قيمة مضافة في الأيام القليلة المتبقية من عطلة الصيف.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.

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