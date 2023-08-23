«طيران الإمارات» أفضل شركة تقدم خدمة مثالية

المصدر: دبي - نهى حوّا

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حصدت «طيران الإمارات» جائزة أفضل شركة تقدم خدمة مثالية في «أسبوع فيرتوسو للسفر»، الذي جمع الآلاف من كبار المتخصصين ومقدمي خدمات السفر الفاخرة من أكثر من 100 دولة، في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، من 12 إلى 18 أغسطس الجاري.

واختتم أسبوع السفر السنوي الخامس والثلاثون لشبكة مستشاري السفر والفنادق الفاخرة أعماله بأمسية تكريمية للأفراد والكيانات التي حققت إنجازات كبيرة في صناعة السفر خلال العام الماضي. وذكرت مجلة «ترافل ويكلي» الأسترالية أن «أسبوع فيرتوسو للسفر» هذا العام قدم تجارب افتراضية وشخصية في 3 مواقع في المدينة، حيث سلط الحفل الذي أقيم في 17 أغسطس في منتجع بيلاجيو بلاس فيغاس الضوء على وكالات السفر المرموقة والمستشارين والشركاء المفضلين في الشبكة.

وحازت «طيران الإمارات» جائزة أفضل شركة تقدم خدمة مثالية ضمن الفئة التي تشمل أفضل تخصص أو تأمين أو شركة طيران، علماً بأن الجائزة تكرم شريكاً يقدم خدمة مثالية بالتركيز على التأمين، وتأجير السيارات، والطائرات الخاصة، وغيرها من شركاء الخدمات.

وأفادت الجائزة أن «طيران الإمارات» تربط العالم بمركزها العالمي في دبي والدول ببعضها بعضاً، وأن قوتها العاملة المتنوعة ثقافياً تقدم، عبر تشغيل طائرات حديثة وفعالة ومريحة، خدمات تحوز جوائز لركابها عبر القارات الست كل يوم على متن أسطولها الهائل.

ووفقاً للموقع، قام بالتصويت على أفضل الجوائز مستشارو سفر محترفون لدى «فيرتوسو» من 54 دولة، حيث قدم رؤساء تحرير مطبوعة شبكة فيرتوسو «ذا ماغازين» آراءهم لتضييق نطاق المرشحين الذين صوت لهم المستشارون. وتضمنت الجوائز 11 فئة في قطاع السفر والفنادق، وتوزعت على أفراد وكيانات بين إيطاليا وتركيا واليونان وأستراليا والولايات المتحدة وسويسرا والإمارات وجمهورية الدومينيكان.

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