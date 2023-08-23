أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد مطار دبي يحقق إنجازاً جديداً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت دبي نجاحاً باستقبال مطار دبي 41.6 مليون مسافر خلال 6 أشهر.

ودوّن سموه عبر منصة «إكس» أمس: «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتركيزه على التميز، تحقق دبي نجاحاً آخر. لقد استقبل مطار دبي الدولي 41.6 مليون مستخدم بالنصف الأول متخطياً نتائج المدة ذاتها من 2019، هذه النتائج الرائعة تمثل دفعة قوية لبقية العام، ما يعزز فرص تجاوز أرقام ما قبل الجائحة».

وانتعشت حركة السفر عبر مطار دبي بالنصف الأول واستقبل 41.6 مليون مسافر بما يجاوز 100% من الأعداد المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من 2019.

وارتفعت حركة المسافرين في الربع الثاني 42.7% إلى 20.3 مليون مسافر، وكان مايو الأكثر ازدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 6.9 ملايين مسافر.

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي مع 6 ملايين مسافر، تليها السعودية مع 3.1 ملايين ثم المملكة المتحدة بـ 2.8 مليون مسافر.

أما بالنسبة لأبرز الوجهات من المدن، فتصدرت لندن القائمة بإجمالي 1.7 مليون مسافر، تليها مومباي بمجموع 1.2 مليون مسافر، فيما حلّت الرياض في المركز الثالث مع 1.2 مليون مسافر.

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