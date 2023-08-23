7767 رحلة أسبوعياً عبر مطار دبي في أغسطس

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن المعدل اليومي لحركة المسافرين خلال أغسطس الجاري يصل إلى نحو 253 ألف مسافر بالتزامن مع رحلات العودة، في حين يصل متوسط عدد الرحلات الأسبوعي إلى نحو 7767 رحلة من ضمنها رحلات الشحن، مشيراً إلى أن يومي 26 و27 أغسطس الأكثر ازدحاماً.

وأضاف الجوكر في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن توسع الناقلات الوطنية إلى وجهات جديده وفتح أسواق دول شرق آسيا وإزالة القيود على حركة السفر في هذه الدول، بالإضافة إلى استقطاب شركات طيران جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية في المطار، تعتبر من أهم أسباب نمو حركة المسافرين عبر المطار خلال النصف الأول.

وقال الجوكر إنه توجد خطط لتعزيز الطاقة التشغيلية في مطار دبي لاستيعاب 120 مليون مسافر، دون تحديد إطار زمني للوصول إلى هذا المستوى.

وأشار إلى أن مؤسسة مطارات دبي التي تدير مطار دبي الدولي ومطار «آل مكتوم»، تهدف إلى تحسين العمليات لرفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من البنية التحتية عبر تعزيز كفاءة ودقة الأنظمة.

وفي ما يتعلق بمطار «آل مكتوم»، قال الجوكر إن الطاقة الاستيعابية له تبلغ 27 مليون مسافر سنوياً، متوقعاً زيادة نشاط الرحلات خلاله في الشتاء، خصوصاً أن الطائرات المستأجرة تعتمد عليه. وأوضح أن من أحدث المنضمين إلى المطار شركتَي طيران ليبيتين.

وقال الجوكر إن أسواق روسيا وألمانيا والولايات المتحدة سجلت مستويات نمو كبيرة، حيث وصل عدد المسافرين من روسيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليون مسافر ومن ألمانيا 1.2 مليون مسافر ومن الولايات المتحدة نحو 2 مليون مسافر.

وأضاف أن مطار دبي نجح في استقطاب شركات طيران جديده خلال النصف الأول من العام الجاري مثل الخطوط الجوية القبرصية والخطوط الكولومبية وشركة طيران «يونايتد» وإير كندا، بالإضافة إلى قيام بعض شركات الطيران بتعزيز رحلاتها من وإلى دبي لاستيعاب نمو الطلب على السفر إلى دبي التي باتت من الوجهات السياحية العالمية المعروفة. وأوضح الجوكر أن 55 % من عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري كانت وجهتهم النهائية دبي، في حين أن نسبة مسافري الترانزيت وصلت إلى 45 %، وهو على عكس ما كان عليه الوضع في 2019 قبل الجائحة، حيث كان نحو 45 % من المسافرين وجهتهم النهائية دبي، في حين أن 55 % كان على رحلات الترانزيت.

وعن أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام الجاري، قال الجوكر إن الربع الأخير من هذا العام سيشهد نشاطاً كبيراً في حركة السفر لا سيما مع وجود معرض دبي للطيران، و«كوب 28»، الذي سيسهم في تنشيط حركة الطيران واستقطاب المزيد من المسافرين. وأكد الجوكر أن متوسط إشغال الرحلات خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 77 % ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال الشهور المقبلة مع التوقعات بزيادة نشاط حركة السفر، حيث تعتبر أيام 26 و27 أغسطس الأكثر ازدحاماً.

وقال الجوكر إن الشراكات التي وقعتها شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي مع شركات الطيران الأخرى أسهمت في تعزيز خيارات المسافرين وزيادة متوسط العدد اليومي للمسافرين عبر المطار، لا سيما أن هذه الشركات كانت في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا وغيرهما.

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