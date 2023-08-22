كوريا الشمالية تستأنف رحلاتها الجوية بعد 3 أعوام من إغلاق الحدود

المصدر: أ ف ب

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حطّت أول رحلة تجارية دولية لطائرة ركّاب كورية شمالية منذ ثلاث سنوات في بكين الثلاثاء، وسط سعي خجول من بيونغ يانغ لإعادة فتح حدودها التي كانت قد أغلقتها بسبب انتشار كوفيد-19.

وكانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها في مطلع العام 2020 للتصدّي لجائحة كوفيد-19. غير أنّها فتحتها في الأسابيع الأخيرة بضع مرّات لبعض المناسبات.

والشهر الماضي، حضر مسؤولون صينيون وروس عرضًا عسكريًا كبيرًا في بيونغ يانغ وكانوا أول شخصيات أجنبية تزور البلد منذ سنوات.

والأسبوع الماضي، سُمح لوفد من الرياضيين الكوريين الشماليين بالسفر إلى كازاخستان للمشاركة في مسابقة للتايكوندو.

ووصلت رحلة شركة "إير كوريو" رقم "جي اس 151" إلى بكين عند الساعة 09,17 (01,37 بتوقيت غرينتش)، بحسب شاشة توقيت وصول الطائرات، بعدما أقلعت من العاصمة الكورية الشمالية عند الساعة 08,30 (23,30 بتوقيت غرينتش).

ورأى مراسلو وكالة فرانس برس في مطار العاصمة بكين راكبين فقط من الطائرة الكورية الشمالية يخرجان من بوابة الوافدين.

وتمكّن الصحافيون من التعرّف عليهما بفضل شارات تحمل صورتي الزعيمين السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.

وأحد هذين الراكبين هو ضابط برتبة جنرال يُدعى كيم جين، وفق المحلّل كولين زويركو في موقع "إن كاي نيوز" المتخصّص في تغطية أخبار كوريا الشمالية.

وفي العام 2020، قدّمت وسائل إعلام صينية كيم على أنّه ملحق عسكري في السفارة الكورية الشمالية لدى بكين.

ولم يدلِ أيّ من الراكبَين بتصريحات أمام الصحافيين.

في طريق العودة، أقلعت طائرة شركة "إير كوريو" من بكين باتجاه بيونغ يانغ قرابة الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الصين، وفق موقع إلكتروني لتتبّع الرحلات الجوية.

ونشرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء صورًا لكوريين شماليين يسجّلون أمتعتهم في المطار لهذه الرحلة.

وقال ممثّل لشركة "إير كوريو" قابلته وكالة فرانس برس في مكتب الشركة في بكين الثلاثاء إنه لا يمكنه تقديم "أيّ معلومات".

وكانت رحلة لشركة "إير كوريو" مقررة إلى بكين الإثنين ألغيت بشكل مفاجىء دون إعطاء تبرير رسمي.

وأكّد ناطق باسم الخارجية الصينية الإثنين عودة الرحلات التجارية بين الصين وكوريا الشمالية.

وقال المتحدّث وانغ ونبين للصحافيين إنّ "الجانب الصيني وافق على خطط رحلات شركة إير كوريو الكورية الشمالية لخطّي بيونغ يانغ-بكين وبكين-بيونغ يانغ".

وبحسب موقع "إن كاي نيوز"، فإنّ شركة "إير كوريو" تخطّط أيضًا لإجراء رحلتَين بين فلاديفوستوك (أقصى شرق روسيا) وبيونغ يانغ يومَي الجمعة والاثنين المقبلَين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة أنهما تراقبان من كثب متحوّرة جديدة من كوفيد-19 رغم أنّ "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد".

وحتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.

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