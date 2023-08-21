«الكويتية» تعتزم تأجير 8 طائرات إيرباص

المصدر: الكويت - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان أن الشركة تعتزم تأجير 8 طائرات ركاب من طراز إيرباص في غضون 10 سنوات.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس إن الشركة المملوكة للدولة الكويتية تدرس عروضاً من شركات لتأجير الطائرات وأن مدة عقود تأجير الطائرات، وجميعها من طراز إيرباص 321 نيو، ستتراوح بين 8 و10 سنوات.

وتأتي خطة تأجير 8 طائرات إضافة إلى صفقة بمليارات الدولارات أبرمتها الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص العام الماضي لشراء 31 طائرة تسلمت 18 طائرة منها بالفعل.

وفي حين تضررت شركات الطيران على مستوى العالم بشدة من جائحة كوفيد 19، فإن العديد من شركات الطيران الخليجية شهدت انتعاشاً سريعاً في الطلب وأصبحت تضطلع بأدوار أساسية في توجه حكوماتها لتنويع اقتصاداتها عبر قطاعات مثل السياحة. وقال الدخان إن تكلفة وقود الطائرات زادت على الخطوط الجوية الكويتية 38 % على أساس سنوي منذ بداية العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز