«الاتحاد للشحن» أول شركة طيران دولية تسيّر رحلات إلى مطار إيتشو هواهو بالصين

المصدر: هوبي – الصين- وام

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أعلنت الاتحاد للشحن؛ ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، تسيير أولى رحلاتها إلى مطار إيتشو هواهو، لتصبح مع وصول طائرة بوينج 200 - 777 إلى المطار، اليوم، أول شركة شحن جوي دولية تسيّر رحلاتها إلى المطار.

ويقع مطار إيتشو هواهو في مقاطعة هوبي الصينية، وتم تطويره ليصبح أول المطارات المتخصصة بالشحن في قارة آسيا والرابع على مستوى العالم.

ويحتضن المطار محطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، ومركز عبور للبضائع بمساحة 700 ألف متر مربع، حيث يشكل المطار بوابة للتجارة الجوية بين الصين وبقية دول العالم. ومن المتوقع أن يفتتح المطار عشرة مسارات شحن دولية، و50 مساراً محلياً بحلول عام 2025، على أن تكون سعة الشحن والبريد السنوية 2.45 مليون طن.

ويأتي توسيع أعمال الاتحاد للشحن إلى مطار إيتشو هواهو في أعقاب توقيعها اتفاقية موسعة مع خطوط «إس إف الجوية»، لزيادة سعة الشحن الجوي بين الصين ومختلف أنحاء العالم عن طريق مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي. وتعزز هذه الشراكة وصول عملاء الاتحاد للشحن وشركائها إلى 25 وجهة صينية محلية، بما فيها شنجن وهانجتشو وتشنجدو ونانجينغ.

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