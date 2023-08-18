دليل إرشادي من «وجهات دبي» للمطاعم ومناطق ألعاب الأطفال

المصدر: البيان

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أصدرت حملة "وجهات دبي" دليلها الإرشادي التفاعلي الثالث، ضمن حملتها للموسم الصيفي 2023 والذي يركز بشكل خاص في جزئه الأول على قائمة منوعة ومنتقاة بعناية من المطاعم المتميزة الصديقة للأطفال التي تقدم عروض طعام ومأكولات شهية إلى جانب مناطق ألعاب وأنشطة رياضية ترفيهية مخصصة للأطفال، والتي روعي في اختيارها أن تكون ضمن وجهات داخلية وتناسب كافة أفراد الأسرة وتلبي تطلعاتها لعطلة متميزة، وبما يتيح لزائريها استكشاف عالم جديد من تجارب الأكل الممتعة والمغامرات الفريدة والألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال في مكان واحد، وذلك تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم."

ويركز الدليل في جزئه الثاني على قائمة منوعة من مناطق الألعاب المنتشرة في دبي والتي تضم مرافق ومطاعم صغيرة تتميز بألوان واشكال جذابة مخصصة لتقديم خيارات متنوعة من الوجبات السريعة والمأكولات الخفيفة والمشروبات بما يتيح للأطفال الاستمتاع بالألعاب وفي الوقت نفسه تناول الوجبات الطازجة التي تم إعدادها بشكل يتناسب مع أذواق ومتطلبات كافة أفراد العائلة وخصوصاً الأطفال، وبما يتيح أيضا للأفراد والشركات الصغيرة تحقيق شغفهم بالعمل في مجال الأطعمة والمشروبات واستعراض ابتكاراتهم في مجال فنون الطهي.

وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيسياً من مكونات الحملة الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، والاستمتاع بما توفره تلك الوجهات من مرافق وخدمات تهدف إلى مساعدة جميع زائريها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات ممتعة، حيث تتواصل الحملة حتى نهاية أغسطس الحالي، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية والاستمتاع بما توفره تلك الأماكن الداخلية المتميزة من ألعاب ترفيهية ونشاطات متنوعة.

وقالت شيماء السويدي مديرة "براند دبي": "دليلنا التفاعلي الصيفي الثالث ضمن حملة "#وجهات_دبي" للموسم الصيفي 2023 والذي صدر تحت عنوان "مطاعم ومناطق ألعاب صديقة للأطفال في دبي" يتيح لأكبر شريحة ممكنة من سكان وزوار دبي تمضية عطلة صيفية ممتعة تناسب كل أفراد العائلات في مناطق جذب ممتعة تضم مطاعم متميزة صديقة للأطفال ومناطق وأنشطة ألعاب ترفيهية مخصصة للأطفال في مكان واحد، كما يسلط الدليل الثالث بتصميمه المميز والوانه المبهجة ومن خلال محتوى تفاعلي مبدع، الضوء على خيارات ترفيهية متنوعة تبعث على السعادة والبهجة ومطاعم تقدم وجبات متميزة مناسبة لكافة أفراد الأسرة، بما يتيح للجميع الاستمتاع بروح الألفة والأجواء العائلية الفريدة .

وأضافت شيماء السويدي أن الدليل التفاعلي الثالث يركز أيضا على التنوع الكبير في مشهد الطعام وفنون الطهي في دبي والذي يجمع في موقع واحد تجارب وعروض الطعام المختلفة التي ترضي مختلف الأذواق، ومناطق الألعاب الترفيهية للأطفال داخل مدينة دبي النابضة بالحياة، بما يعكس مدى الازدهار الذي حققه قطاع المطاعم في دبي، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم. تم اختيار قائمة المطاعم ومناطق الألعاب الواردة في الدليل ليس فقط لكونها صديقة للأطفال، ولكن أيضا لتميزها في تقديم مأكولات شهية وعروض ترفيهية تناسب كافة الأذواق والأعمار".

وكان الدليل التفاعلي الثاني ضمن حملة "#وجهات_دبي" للموسم الصيفي 2023 قد ركز بشكل خاص على تسليط الضوء على أحدث أماكن الجذب الترفيهية الداخلية، ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات والتي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة متضمنة أنشطة ومرافق عائلية ومناطق للترفيه والألعاب في مناطق مختلفة من دبي.

وركز الدليل الأول لهذا الموسم الصيفي، في محتواه على أكثر المواقع والأنشطة المحببة إلى النفس في هذه الفترة من السنة، ألا وهي الشواطئ والمناطق التي يمكن الاستمتاع فيها بالأنشطة والرياضات البحرية والمائية التي تتميز بها دبي بما توفره من مرافق وخدمات وإمكانات تهدف جميعها إلى مساعدة مرتاديها على قضاء أوقات رائعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

ومن المُقرر أن يتضمن الموسم الصيفي لحملة وجهات دبي، إصدار العديد من الأدلة الإرشادية التفاعلية وحتى ختام موسمها الحالي بنهاية شهر أغسطس الحالي تزامناً مع نهاية العطلات الصيفية.

ويمكن الحصول على الدليل الإرشادي الثالث للموسم الصيفي 2023 المقدم من "براند دبي" من خلال الرابط:

https://www.dubaidestinations.ae/guides/PDF/PlayAreas-Restaurants-in-Dubai.pdf

كما يمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لحملة "#وجهات_دبي" والصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط:

https://www.dubaidestinations.ae

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