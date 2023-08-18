عروض جذابة للإقامة بأفخم الفنادق في «صيف دبي»

المصدر: دبي- البيان

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تقدم فعاليات «مفاجآت صيف دبي» مزيجاً رائعاً من العروض الفندقية الجذابة، التي تضمن تجربة لا مثيل لها للإقامة الفندقية خلال فترة العطلات على مدار الصيف وبأسعار مميزة من خلال صفقات لا تُفوت تقدمها مجموعة من أشهر فنادق دبي.

وهناك أكثر من 80 فندقاً في دبي تقدم عروض الإقامة المجانية للأطفال ضمن عرض «للأطفال مجاناً» خلال «مفاجآت صيف دبي»، وستسمح هذه المبادرة بالإقامة المجانية لطفلين في غرفة البالغين دون أية تكلفة إضافية. ليس هذا فحسب، بل يمكن للأطفال الاستمتاع بوجبات مجانية مع ذويهم ضمن الباقة نفسها، وكذلك الدخول إلى نادي الأطفال في الفندق، مع العلم أن بعض عروض الطعام قد تختلف من مكان لآخر، ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة عبر الرابط visitdubai.com.

إقامة فخمة

وهناك أيضاً عروض للإقامة الفخمة في وجهات رائعة بأسعار مناسبة حيث تقدم مجموعة من أفخم فنادق المدينة فرصة غير مسبوقة للمقيمين للاستمتاع بضيافة عالمية المستوى، والحصول على خدمات فندقية لا تضاهى وإقامة فخمة وكل ذلك بأسعار لا تفوت.

وتشارك هذا الصيف العشرات من وجهات الإقامة الفخمة بما في ذلك فندق ومنتجع أتلانتس النخلة، الذي يقدم تجربة ساحرة للعائلة والأطفال ليعيشوا مغامرة مجانية في هذا المنتجع الفخم، بدءاً من الألعاب المائية الساحرة وحتى تجارب تناول أشهى المأكولات.

كما يمكن اصطحاب العائلات إلى وجهة رائعة في قلب المدينة مع الإقامات المجانية والوجبات الشهية للأطفال في فندق جميرا أبراج الإمارات، أو الاستمتاع بالرفاهية في واحة هادئة بينما يستمتع الأطفال بإجازة مجانية في فندق ماريوت الجداف. ويمكن زيارة فندق سويس أوتيل المروج والاستمتاع بتجربة رفاهية مستوحاة من حياة المنتجعات بينما يستمتع الأطفال بإجازتهم المجانية، أو يمكن مشاهدة المناظر الخلابة من فندق العنوان سكاي فيو، بينما يعيش الصغار تجربة الإقامة المجانية في هذا المكان المميز في قلب دبي.

وستكون التجربة العائلية أفضل ما يكون من خلال الإقامة المجانية للأطفال في فندق العنوان فاونتن فيوز بإطلالته الخلابة على معالم دبي الرائعة، أو الاسترخاء وسط أجواء ملكية في فندق بالاس داون تاون دبي، وفي فندق موفينبيك بر دبي يمكن للعائلات استكشاف الأناقة في قلب المدينة بينما ينعم الأطفال بإقامة ووجبات مجانية في هذه الوجهة المميزة.

المزيد من العروض

ويمكن الاستمتاع في فندق بارك حياة دبي على طول شواطئ خور دبي، بينما يستمتع الأطفال بإقامتهم المجانية، وتتوفر تجربة رفاهية لا مثيل لها على شاطئ البحر بينما يستمتع الأطفال بالمياه الزرقاء من خلال إقامتهم المجانية في فندق جميرا بيتش. ولإقامة شاطئية أخرى، هناك فندق موفنبيك جميرا بيتش، الذي يتيح لكم الاستمتاع بجمال الساحل بينما يستمتع الأطفال بالإقامة المجانية في هذه الوجهة الساحلية المميزة، ويمكن أيضاً استكشاف عالم من الرفاهية والفخامة في الوقت الذي يستمتع فيه أطفالكم بإقامتهم المجانية في قلب دبي في فندق موفينبيك جراند بلازا.

وإن أردتم مشاهدة أماكن جديدة، فهناك فندق ومركز مؤتمرات لو مريديان دبي، حيث الحياة النابضة بالحياة، بينما يجوب الأطفال المدينة في مغامرة مجانية، أو يستمتعون بالحياة العصرية في قلب ديرة، في فندق بولمان سيتي سنتر ديرة دبي، الذي يمنحهم إقامة مجانية. وفي فندق بولمان أبراج بحيرات جميرا يمكن استكشاف هذه الوجهة الرائعة للاسترخاء بينما يستمتع أطفالكم بإقامتهم المجانية.

ويقدم فندق ذا اتش دبي الفرصة لعيش تجربة الرفاهية في الوقت الذي يستمتع فيه أطفالكم بإقامتهم المجانية، ويمكن اكتشاف أعلى مستويات الفخامة في فندق جي دبليو ماريوت ماركي أو فندق كراون بلازا ديرة حيث تستطيع العائلات الاستمتاع بإقامات ووجبات مجانية لصغارهم.

وإن أردتم الخروج بعيداً عن المدينة، فوجهتكم هي أمواج روتانا جميرا بيتش، حيث تنعمون بتجربة رائعة على الشاطئ بينما يستمتع أطفالكم بإقامتهم المجانية. ولمزيد من عروض الإقامة المجانية للأطفال هناك فندق الجداف روتانا سويت دبي، حيث الراحة والهدوء، ويقدم منتجع حبتور جراند أوتوجراف كولكشن من فئة الخمس نجوم تجربة الفخامة العربية مع إقامة مجانية للأطفال.

وتوفر فندق تاور بلازا إقامة مميزة، فيما يمكن الاستمتاع برفاهية بلا حدود بينما يتناول أطفالكم الوجبات المجانية في فندق وأبراج شيراتون خور دبي، كما يمكن بالاستمتاع بالأناقة العصرية في فندق جراند كوزموبوليتان، الذي يوفر أيضاً إقامات مجانية للأطفال.

ولرفاهية مستلهمة من العصر العثماني هناك فندق زعبيل سراي. والأناقة العصرية يقدمها فندق إنديجو دبي داون تاون وفندق فوكو دبي، أويمكن الاستمتاع بسحر المارينا في فندق وشقق انتركونتيننتال دبي مارينا، أو الاسترخاء وسط رفاهية بلا حدود في فندق ماريوت ومنتجع نخلة جميرا.



عروض أكثر بتكلفة أقل

ولسحر مستلهم من الحياة العربية يقدم جميرا دار المصيف للضيوف الذين يحجزون المنازل الصيفية الفخمة مجموعة كبيرة من المزايا، ومنها خدمة فريق الخدم الشخصي عالمية المستوى، والدخول إلى أحواض السباحة شبه الخاصة، والحصول على تخفيضات حتى 20 % من أسعار جميرا المرنة عند الإقامة لأربع ليالٍ أو أكثر. كما يحصل الضيوف على رصيد بقيمة 200 دولار عند الإقامة بالأجنحة الفندقية، ودخول غير محدود إلى حديقة وايلد وادي المائية، استخدام المرافق الصحية في منتجع تاليس سبا وجيه كلوب، ودخول مجاني لنادي الأطفال للنزلاء الصغار. كما يستطيع الأطفال أقل من 12 سنة الإقامة وتناول الوجبات والمشروبات مجاناً في مجموعة مختارة من المطاعم، ما يضيف قيمة إضافية للعطل العائلية.

ويمكن الحصول على أفضل الصفقات الممكنة بفندق إيه جيه ليك فيو، وذا مانور باي جيه إيه، ومنتجع جيه ايه بالم تري كورت، ومنتجع جيه إيه ذا ريزورت، وفندق جيه إيه أوشن فيو، وفندق جيه إيه حصن حتا، مع تخفيضات تصل إلى 40% على أعلى أسعار الغرف، مع رصيد يومي للأطعمة والمشروبات يصل إلى 200 درهم.

ويقدم فندق اتش دبي 20 % خفضاً على أفضل أسعار الغرف، ورصيداً بقيمة 100 درهم في مندرة سبا. ويقدم فندق كراون بلازا تخفيضاً بنسبة 20 % في جميع المطاعم. ويقدم فندق ليجولاند الدخول المجاني للمتنزه والحديقة المائية لغير المقيمين مع كل إقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة تتسع 5 أفراد، وكذلك الدخول المجاني لموشنجيت دبي مع كل إقامة لمدة ليلتين.

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