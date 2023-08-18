طيران الإمارات توسع شراكة الرمز مع «إيركندا» لتشمل مونتريال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسعت طيران الإمارات شراكة الرمز المبرمة مع «إيركندا»، لتشمل رحلات إلى مونتريال ومنها. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق طيران الإمارات خدمة يومية بين دبي وأكبر مدينة في مقاطعة كيبيك الكندية في يوليو الماضي.

وأصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات التخطيط للسفر بين 11 من أكثر النقاط المحلية شعبية خارج مونتريال والوجهات على شبكة طيران الإمارات الواسعة، والاستفادة من خدمات كلتا الناقلتين بتذكرة واحدة.

وتمتد الشبكة الموسعة للنقاط الكندية المدرجة في شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإير كندا إلى 11 وجهة عبر مونتريال، بالإضافة إلى 69 نقطة أخرى يمكن الوصول إليها من مونتريال بموجب اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين.

وتتيح شراكة الرمز بين طيران الإمارات وإيركندا للعملاء الاستمتاع بالمرونة والاختيار من خلال سلاسة مواصلة الرحلات عبر أكبر مدينتين في كندا إلى نقاط مثل هاليفاكس وإدمنتون وأوتاوا وكالغاري للمسافرين بغرض السياحة والعمل أو لزيارة العائلة والأصدقاء. ومن تورونتو، يمكن لعملاء طيران الإمارات مواصلة السفر إلى 19 نقطة والتمتع بمزايا الرمز المشترك، بالإضافة إلى 100 نقطة أخرى بموجب اتفاقية الإنترلاين.

وفي المقابل، يمكن للعملاء من المدن الكندية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع طيران الإمارات من مونتريال أو تورنتو، للسفر إلى مختلف الوجهات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، عبر دبي.

رحلات تورنتو

وتسيّر طيران الإمارات رحلات يومية بين دبي وتورنتو بطائراتها العملاقة A380. كما تشغّل أكبر ناقلة دولية في العالم سبع رحلات أسبوعياً بين دبي ومونتريال بطائرات البوينج 777، ما يتيح للمسافرين اتصالاً سلساً لتخطيط مساراتهم إلى وجهات عالمية. كما تتيح الشراكة لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات كسب الأميال واستبدالها على رحلات كلتا الناقلتين.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات التخطيط لمساراتهم الكاملة بتذكرة واحدة والاستفادة من مزايا رحلة مريحة، بما في ذلك الأمتعة المسموح بها مع الناقلة، بالإضافة إلى سهولة إنجاز إجراءات السفر إلى الوجهة النهائية. علماً بأن تسجيل الأمتعة لاستلامها في الوجهة النهائية صالح للسفر خارج كندا فقط، ذلك أن الأنظمة في كندا تتطلب من القادمين على رحلات دولية إنهاء الإجراءات الجمركية والهجرة عند نقطة الدخول الأولى.

الخطوط الفلبينية

من ناحية اخرى، وسعت طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية PAL اتفاقية الإنترلاين بينهما، ما يتيح لركاب طيران الإمارات الوصول إلى النقاط المحلية على شبكة الناقلة الفلبينية عبر سيبو وكلارك، إضافة إلى ترتيبات الإنترلاين القائمة عبر مانيلا.

وستغطي الشراكة الموسعة البوابات الثلاث التي تخدمها طيران الإمارات في الفلبين: مانيلا وسيبو وكلارك، ما يتيح اتصالاً سلساً للركاب للوصول إلى مزيد من الوجهات في البلاد باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة.

ويستمتع مسافرو طيران الإمارات بإجراءات حجز مريحة إلى وجهات في شبكة الخطوط الجوية الفلبينية، بما في ذلك باكولود وبوتوان وكاجايان دي أورو ودافاو وإيلويلو وكاتيكلان وبويرتو برنسيسا عبر سيبو، إضافة إلى سيبو وكاتيكلان وبوسوانجا عبر كلارك.

وتتيح اتفاقية الإنترلاين الموسعة لركاب الخطوط الفلبينية الاستفادة من حجز الرحلات مع طيران الإمارات إلى كلٍ من عمان وبرمنغهام وكيب تاون والدمام ودبلن ولشبونة ومانشستر ومسقط والرياض عبر دبي. وتشغّل الناقلة الوطنية الفلبينية رحلات يومية بين مانيلا ودبي، ما يتيح اتصالاً مريحاً وسلساً إلى مدن في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ويسمح هذا الترتيب للمسافرين بالحصول على بطاقات صعودهم والتحقق من أمتعتهم وصولاً إلى الوجهة النهائية.

يمكن حجز مسارات السفر على

emirates.com وphilippineaairlines.com

وتطبيقَي طيران الإمارات وPAL للهواتف المحمولة أو مع وكلاء السفر عبر الإنترنت ووكلاء السفر المعتمدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز