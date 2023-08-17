الهند بصدارة أسواق دبي السياحية في النصف الأول بـ 1.2 مليون زائر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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واصلت الهند تصدرها أهم الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.2 مليون زائر، وبنمو 43% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تصدرت الصين الأسواق من حيث نسب نمو الزوار بـ 297%، ليصل عددهم إلى 260 ألف زائر مقارنة مع 65 ألف زائر خلال النصف الأول 2022 بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

كما ارتفع عدد الزوار الروس القادمين إلى دبي بنسبة 99%، ليصل إلى 616 ألف زائر ليأتي في المركز الثاني بعد الهند، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة، التي جاءت في المركز الثالث نحو 555 ألف زائر بنمو 10%، لتأتي بعدها في المركز الرابع المملكة السعودية بنحو 538 ألف زائر، ثم عمان في المركز الخامس بنحو 425 ألف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس بـ 362 ألف زائر، وبنمو 38%، ثم ألمانيا في المركز السابع 329 ألف زائر، بنمو 53%، وجاءت الصين في المركز الثامن بـ 60 ألف زائر، ثم إيران في المركز التاسع بـ 196 ألف زائر، وإسرائيل في المركز العاشر بـ 196 ألف زائر.

وخلال النصف الأول من العام 2023 استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكل كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي، لتشكل ما نسبته 20 % من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة بنحو 1.67 مليون زائر، في حين سجلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 15% بنحو 1.25 مليون زائر خليجي ومنطقة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 13%، أما منطقة جنوب آسيا فأسهمت بنسبة 17% من إجمالي الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة %، كما ساهمت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 8%، ومناطق الأمريكيتين وأفريقيا وأسترالاسيا بنسب 7%، و4 %، و2 % على التوالي.

خطى راسخة

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» بشأن أداء القطاع السياحي خلال النصف الأول من 2023، إلى أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقت في مطلع العام الجاري، والرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. فقد سجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول 2023، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

وكشفت البيانات أن عدد الزوار من فرنسا بلغ 180 ألف زائر ومن مصر 168 ألف زائر ومن باكستان 152 ألف زائر ومن الكويت 152 ألف زائر ومن كازاخستان 145 ألفا ومن إيطاليا 130 ألفا ومن الفلبين 125 ألف زائر ومن استراليا 121 ألف زائر ومن كندا 110 آلاف زائر ومن العراق 102 ألف زائر.

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