طيران الإمارات والخطوط الفلبينية تعززان شراكة الإنترلاين

المصدر: وام

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وسعت طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية PAL اتفاقية الإنترلاين بينهما ما يتيح لركاب طيران الإمارات الوصول إلى النقاط المحلية على شبكة الناقلة الفلبينية عبر سيبو وكلارك بالإضافة إلى ترتيبات الإنترلاين القائمة عبر مانيلا.

وستغطي الشراكة الموسعة البوابات الثلاث التي تخدمها طيران الإمارات في الفلبين مانيلا وسيبو وكلارك ما يتيح اتصالا سلسا للركاب للوصول إلى مزيد من الوجهات في البلاد باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة مريحة.

ويستمتع مسافرو طيران الإمارات بإجراءات حجز مريحة إلى وجهات في شبكة الخطوط الجوية الفلبينية بما في ذلك باكولود وبوتوان وكاجايان دي أورو ودافاو وإيلويلو وكاتيكلان وبويرتو برنسيسا عبر سيبو بالإضافة إلى سيبو وكاتيكلان وبوسوانجا عبر كلارك.

وتتيح اتفاقية الإنترلاين الموسعة لركاب الخطوط الجوية الفلبينية الاستفادة من حجز الرحلات مع طيران الإمارات إلى كلٍ من عمان وبرمنغهام وكيب تاون والدمام ودبلن ولشبونة ومانشستر ومسقط والرياض عبر دبي. وتشغّل الناقلة الوطنية الفلبينية رحلات يومية بين مانيلا ودبي ما يتيح اتصالا مريحا وسلسا إلى مدن في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويسمح هذا الترتيب للمسافرين بالحصول على بطاقات صعودهم والتحقق من أمتعتهم وصولاً إلى الوجهة النهائية.

ويأتي هذا التوسع بعد أشهر من إعلان طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية لأول مرة عن اتفاقهما المشترك.

يذكر أن طيران الإمارات تخدم الفلبين منذ عام 1990 وتشغل حاليا 25 رحلة أسبوعيا إلى مانيلا وسيبو وكلارك كما أنها الناقلة الوحيدة التي تقدم منتج الدرجة الأولى على الرحلات الجوية إلى مانيلا.

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