42 % حصة الناقلات الإماراتية من المسافرين إقليمياً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت الناقلات الوطنية على نحو 42.12 % من إجمالي عدد المسافرين عبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي بواقع 77.32 مليون مسافر من إجمالي 183.4 مليون مسافر نقلتهم 20 شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب كتاب البيانات السنوي لعام 2023 من «ألاينز بارتنرز» Allianz Partners الذي يتضمن بيانات من 229 ناقلة حول العالم.

طيران الإمارات تتصدر

وكشفت البيانات أن طيران الإمارات تصدرت الناقلات في المنطقة من حيث إجمالي عدد المسافرين بواقع 43.62 مليون مسافر وبنمو 122.6 % مقارنة مع السنة المالية الماضية، في حين وصل إجمالي عدد المسافرين عبر فلاي دبي إلى نحو 10.6 ملايين مسافر و12.8 مليون مسافر على شركة العربية للطيران و10.3 ملايين مسافر على شركة الاتحاد للطيران.

وسجل قطاع الطيران في الإمارات نمواً قياسياً على صعيد الحركة الجوية وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2022، حيث شهدت المطارات ارتفاعاً قياسياً في أعداد المسافرين بنسبة 120 %، بعد أن قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 101.1 مليون مسافر، مقارنة مع نحو 46 مليون مسافر عام 2021.

وارتفعت الحركة الجوية في الدولة خلال العام الماضي لتصل 782.1 ألف حركة، مقارنة مع 542.5 ألف حركة في عام 2021، بنمو نسبته 44 %، ما يعكس تسارع وتيرة انتعاش قطاع الطيران بالدولة واستعادته لمستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز