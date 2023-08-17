32 % نمو أعمال «الضيافة من مركز دبي التجاري» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أثبتت «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» مرة أخرى براعتها في فنون الطهي وخدمات الضيافة التي تجلت في أدائها المتميز في النصف الأول من عام 2023، وما حصدته من ميداليات وأوسمة رفيعة في مسابقة «صالون كولينير الإمارات» لفنون الطهي 2023. ويأتي هذا النجاح ليؤكد السمعة المرموقة لمركز دبي التجاري العالمي كمزود مفضل لمختلف خدمات الضيافة وحلول تنظيم المناسبات.

وشهد النصف الأول 2023 تقديم «الضيافة» لخدماتها لـ 653.81 ألف ضيف في 1166 مناسبة، تضمنت حفلات زفاف لكبار الشخصيات. وحققت «الضيافة» نمواً لافتاً بنسبة 32% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ويمتد مطبخ «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» على مساحة 3650 متراً مربعاً، ويتبنى حلولاً ذكية وتقنيات متطورة لضمان إعداد المأكولات وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وتقديراً لالتزامه بهذه المعايير، حصل مطبخ «الضيافة» على تصنيف من الدرجة الأولى من بلدية دبي، وشهادة اعتماد «تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)»، وشهادة آيزو ISO 22000، الخاصة بسلامة الأغذية.

ملايين الزوار

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يعد المركز وجهة عالمية للفعاليات والمناسبات، حيث يستقبل ملايين الزوار الذين يتطلعون للحصول على أرقى الخدمات من أحد رواد قطاع الفعاليات والضيافة في العالم. وبدورنا، فإننا نعمل دوماً على تعزيز جهودنا وتطوير خدماتنا لتحقيق تطلعات الزوار وتجاوز توقعاتهم. وتؤكد النتائج التي حققتها «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» في النصف الأول من العام الجاري ريادتنا في قطاع الضيافة وتعكس في الوقت ذاته النمو المتواصل لمركز دبي التجاري العالمي على أساس سنوي».

وأضاف جلفار: «تقدم «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» خدمات عالمية المستوى للفعاليات والمناسبات وحفلات الزفاف سواء في المركز أم خارجه. ويتمتع مطبخ «الضيافة» بطاقة استيعابية عالية تمكنه من خدمة ما يصل إلى 20 ألف ضيف يومياً».

فريق الطهاة

وتوجت إنجازات النصف الأول من العام الجاري بفوز استثنائي لفريق طهاة «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي»، حيث حصل على 17 ميدالية (ثماني ذهبيات، وسبع فضيات، وبرونزيتين) في مسابقة «صالون كولينير الإمارات 2023» لفنون الطهي. ومن بين 680 متسابقاً مخضرماً، حققت الشيف دويانتي سينتانينجروم من فريق طهاة «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» مجموعة من الإنجازات المتتالية في منافسات المسابقة وفازت بفئة «أفضل شيف معجنات في دولة الإمارات» وفئة «أفضل طبق حلويات من أربع أصناف». وقد ضمن لها هذا الفوز مكانة مرموقة في فريق الطهي الإماراتي المشارك في المسابقة الدولية لفنون الطهي (IKA) والتي ستنعقد العام المقبل في ألمانيا.

كما توجت مشاركة مركز دبي التجاري العالمي المتميزة في مسابقة «صالون كولينير الإمارات 2023» لفنون الطهي بفوزه بجائزة أفضل مؤسسة في دولة الإمارات، معززاً بذلك مكانته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الضيافة.

وبهذه المناسبة، قام هلال سعيد المري، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي، يرافقه كبار المسؤولين في المركز بتكريم فريق الطهاة الفائز بجوائز مسابقة صالون كولينير الإمارات 2023 تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم وذلك في حفل تكريم خاص.

ثقافة مؤسسية

وفي هذا السياق، قال جلفار: «يشكل العمل الجماعي أساس نجاحنا المتواصل ويتجلى ذلك واضحاً في مختلف جوانب عمل المركز. وعلى مدار العقود الأربعة الماضية، رسخنا أسساً متينة لثقافة التعاون والتميز والعمل الجماعي، وذلك عبر ثقافة مؤسسية قائمة على تقدير الأفراد وفرق العمل، ودعم أصحاب المواهب، وتوطيد روابط التواصل بين الموظفين. وتكرس قيادة مركز دبي التجاري العالمي جهودها لتوفير فرص واعدة للموظفين لدعم تطورهم على الصعيدين المهني والشخصي، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن تنمية وصقل مواهب ومهارات الموظفين تساهم بشكل إيجابي مباشر في مسيرة نجاح المركز والارتقاء بمكانته العالمية».

وبالإضافة إلى خدمات الضيافة عالمية المستوى، تقدم «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» أيضاً خدمات التخطيط والإدارة المتكاملة للمناسبات بما في ذلك الديكور والتصميم والمؤثرات الصوتية والمرئية والإضاءة والفقرات الترفيهية المباشرة، وغيرها.

واختتم جلفار بالقول: «نعمل خلال النصف الثاني من هذا العام على تكريس هذا الزخم لاسيما وأنه يضم أجندة حافلة بالفعاليات المرموقة للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تستقطب الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم».

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