مجموعة أدنيك تفتتح مكتباً لـ «كابيتال للعطلات» في ميونخ

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت مجموعة أدنيك افتتاح مكتب جديد لـ «كابيتال للعطلات» التابعة لشركة «سياحة 365»، إحدى شركات مجموعة أدنيك في مدينة ميونخ الألمانية في خطوة لتعزيز جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال الترويج لمقوماتها ومعالمها السياحية البارزة في الأسواق السياحية الأوروبية. ويساهم المكتب الجديد في تعزيز الدور المحوري لشركة سياحة 365 وأدنيك في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة بأبوظبي، ويعكس التزام كابيتال للعطلات بتطوير القطاع السياحي في أبوظبي، حيث سيشكل المكتب الجديد الذي يضم فريقاً من المختصين والخبراء منصة مثالية للعمل على توسيع شبكة علاقاتها وتوطيد التعاون والشراكة مع أكبر عدد من منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر وشركات السياحة من أجل استقطاب المزيد من سياح الأعمال والترفيه إلى العاصمة أبوظبي.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن استراتيجية مجموعة أدنيك في استقطاب سياح الأعمال والترفيه إلى أبوظبي، ودورها الحيوي في دعم النمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة، كما يعكس التزامها بالعمل على تعزيز الروابط المستمرة بين أوروبا وأبوظبي، وذلك من خلال توفير وصول سهل إلى موقعنا الاستثنائي، فمن خلال هذا المكتب نتطلع إلى تعريف السياح بالمعالم والعروض السياحية التي تقدمها الإمارة لزوارها سواء أكانوا مسافرين للأعمال أم للسياحة الترفيهية.

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