50 % من مسافري الإمارات يخططون لاستئجار سيارات كهربائية

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة «سكاي سكانر» على مستوى دول مجلس التعاون حول اتجاهات السفر الخاصة بتأجير السيارات خلال العطلات بالخارج، عن أن 79 في المئة من سكان دولة الإمارات من المرجح أن يستأجروا سيارة في عطلاتهم المقبلة.

وأظهرت الدراسة، ارتفاع الطلب على السيارات الهجينة والكهربائية بين المسافرين، خصوصاً أن 84 % من المسافرين يضعون عامل الاستدامة في حسبانهم. وكشفت الدراسة عن أن 41 % من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات استأجروا سيارة كهربائية أو هجينة خلال عطلتهم الأخيرة، في حين أن 50 % يفكرون ويخططون لاستئجار النوع ذاته من السيارات في رحلاتهم المقبلة.

وأظهرت دراسة تناولت وجهات السفر البديلة، أن الإقبال يزداد وبقوة على الرحلات البرية حيث كشفت عن أن 98 % من مسافري الإمارات يخططون للسفر إلى وجهات بديلة.

وكشفت دراسات الشركة حول أفضل الوجهات للرحلات البرية للمسافرين من الإمارات في الآونة الأخيرة، إذ تصدرت دول الشرق الأوسط وبنسبة 42 % قائمة الإجازات المفضلة للرحلات البرية، وتلتها الدول الأوروبية بنسبة 21 %، بينما جاءت آسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 12 %.

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