مطارات دبي تجمع 950 ألف درهم لبرنامج دبي العطاء «جواز سفر من أجل الدخل»

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً باليوم العالمي للشباب، أعلنت مطارات دبي عن جمع تبرعات بقيمة وصلت إلى نحو 950 ألف درهم دعماً لبرنامج «جواز السفر من أجل الدخل» الذي أطلق بالشراكة مع دبي العطاء ومايكروسوفت وأكسنتشر واليونيسف خلال قمة ريوايرد التي أقيمت ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وتهدف المنصة الرقمية التي تديرها مبادرة جيل طليق «Generation Unlimited»، وهي شراكة عالمية متعددة القطاعات تمكّن الشباب من أن يصبحوا أعضاء منتجين ومشاركين في المجتمع إلى جانب تمكينهم من خلال التدريب المجاني على المهارات العالمية والمناسبة للوظيفة، كما يتناول محتوى المنصة مجموعة متنوعة من المجالات من خلال المحتوى الرقمي والمهارات التأسيسية القائمة على الأدوار والاختصاصات التقنية.

وتقدم جميع الشهادات المتاحة الدعم للشباب لتأمين فرص العمل المستقبلية واستكشاف الفرص في مجال ريادة الأعمال. وسيمثل البرنامج طوق نجاة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 من عشر دول، بما في ذلك البرازيل وبنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وغانا وهندوراس وماليزيا وفيتنام.

من خلال شراكة طويلة الأمد بين مطارات دبي ودبي العطاء منذ عام 2010، تقوم المؤسسة الإنسانية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بجمع التبرعات حصرياً من خلال صناديق التبرعات في المناطق العامة في مطار دبي الدولي (DXB) ودبي وورلد سنترال (DWC)، وذلك بهدف المساهمة في توسيع نطاق وصولها وتأثيرها العالميين.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "لقد دعمنا عدداً من مبادرات دبي العطاء العالمية لأكثر من عقد من الزمان. معاً، قمنا بإحداث تغيير إيجابي من أجل توفير حياة أفضل للناس. المستقبل ملك لشبابنا، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مبادرة مستمرة تدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع. إننا على ثقة من أن هذه التبرعات ستستمر في مساعدة جيل الشباب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة."

عبد الله أحمد الشحي، رئيس العمليات بدبي العطاء، أوضح قائلاً: "الشباب هم القوة الدافعة لنمونا الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي. إن الاستثمار في الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والموارد الضرورية للنجاح في المستقبل يجب أن يكون أولوية عالمية. نحن ممتنون لمطارات دبي لجمع التبرعات لدعم مبادرة " جواز سفر من أجل الدخل" والتي تمكّن الشباب من الحصول على فرص تدريب لا تقدر بثمن وتوفر لهم منصة مخصصة للبحث عن فرص العمل. كما نعبر عن تقديرنا لجميع الذين ساهموا في هذه المبادرة ودعموا رحلتنا نحو المضي قدما بعجلة التنمية البشرية من خلال التعليم."

وتُعد دبي العطاء، جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تعمل على تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب في البلدان النّامية على التعليم السليم من خلال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة وقابلة للتوسّع.

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