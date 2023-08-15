طيران الامارات تلغي رحلاتها من والى أوساكا في 14 و15 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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نظراً لسواء الاحول الجوية بسبب إعصار "لان" أعلنت «طيران الإمارات» عن إلغاء الرحلات التالية من والى أوساكا:

EK316 وEK 317 في 14 أغسطس

EK316 وEK 317 في 15 أغسطس

وقالت الناقلة على موقعها الشبكي أنه لن يتم قبول العملاء المسافرين في رحلات متابعة إلى أوساكا للسفر في نقطة المغادرة حتى إشعار آخر. وتعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. ويجب على العملاء المتأثرين بهذا القرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة. ويمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي لمعرفة خيارات إعادة الحجز.

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